Росія планує віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чечні Рамзана Кадирова, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у вівторок, 17 травня. Він уточнив, що отримав цю інформацію від джерел в оточенні голови окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтина Іващенка.

«Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли про “шефство” від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства», – стверджує радник міського голови.

Він також вказав на підтвердження цих даних. Так, за його словами, у Маріуполі сьогодні відбулася зустріч представників окупаційної адміністрації, депутата Державної Думи Росії Дмитра Сабліна, а також заступника голови уряду Чечні Адама Делміханова.

«Обговорювали плани з “відновлення Маріуполя”. Кадирівці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріш нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось, аніж щось, схоже на “плани з відновлення”», – прокоментував Андрющенко.

Він додав, що українська влада продовжує стежити за розвитком подій у місті.

Російські війська оточили Маріуполь у перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинили опір загарбникам майже три місяці. Довгий час українські захисники не пускали росіян на завод «Азовсталь» – єєдине місце у Маріуполі, ннад яким росіяни не змогли встановити повного контролю. Однак через те, що загарбники його постійно бомбили, українські захисники опинилися у вкрай скрутному становищі без води, їжі і боєприпасів. Росія довгий час не дозволяла евакуювати із заводу поранених українських воїнів, багато з яких входять до полку «Азов», але увечері 16 травня першу партію військових із заводу евакуювали. Наразі відомо, що їх вивезли на окуповану територію і планують обміняти на полонених російських військових. Детальніше про порятунок українських воїнів з «Азовсталі» читайте у нашій статті.