Вибух стався зранку 22 травня на вул. Курчатова, травми отримав колаборант Шевчик та його охоронці

На Запоріжжі, у неділю зранку, 22 травня, невідомі підірвали підʼїзд в Енергодарі, у якому живе колаборант Андрій Шевчик. Самопроголошеного голову «народної адміністрації» та його охоронців госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він зазначив, що вибух стався зранку 22 травня на вул. Курчатова. За його словами, самопроголошеного голову «народної адміністрації» та його охоронців госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

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«Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно», — зазначив Орлов.

За попередньою інформацією, Шевчик знаходиться у реанімації у важкому стані. Також травми отримав його охоронець. Наразі обставини події з'ясовують.

48-річний Андрій Шевчик – український інженер та політичний діяч, депутат Енергодарської міської ради від Партії регіонів (2010—2015) та партії «Опозиційна платформа — За життя» (2020—2022). 27 березня 2022 року Андрій Шевчик проголосив створення «ради самоорганізації Енергодара», що мала виконувати функції міської влади у співпраці з російськими окупантами.