В Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського. Про це пише ГУР Міноборони.

Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем». Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ».

Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім позиціонував себе як «високозабезпечену людину».

Після окупації Новоайдару запропонував росіянам свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

Шароградський був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у «нараді» з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ. Днями його знайшли мертвим зі слідами побоїв і вогнепального поранення голови.

Щодо Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події.