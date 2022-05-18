Вибухівка спрацювала під вагоном з особовим складом окупантів

У середу, 18 травня, в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області підірвали бронепоїзд окупантів разом з особовим складом. Також внаслідок вибуху пошкоджена колія. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. А місцеве видання розповіло деталі.

За інформацією місцевих мешканців, вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух і почалася стрілянина неподалік від комендатури окупантів.

«У районі м’ясокомбінату було здійснено дистанційний підрив бронепоїзда російських окупантів. Склад поїзда – 10 вагонів, підрив був здійснений під вагоном з особовим складом. За результатами вибуху пошкоджено дві залізничні колії, бронепоїзд зупинено. Також зупинено локомотив з 10-ма цистернами паливно-мастильних матеріалів, що прямував за бронепоїздом», – пише РІА Мелітополь.

Таку ж інформацію повідомив і Штаб оборони запорізького краю. Даних про кількість постраждалих чи захигблих росіян наразі немає.

Окрім того, за повідомленням Запорізької військової адміністрації, 17 травня партизани ліквідували у Мелітополі російських військових високого рангу.

«Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але того дня російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизанів», – зазначає ОВА.

Загалом російські військові, що перебувають у Запорізькій області, бояться партизанів, які діють уночі, та скаржаться на постійні атаки ЗСУ.