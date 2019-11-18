Олегу Ляшку вручили підозру через напад на депутата Андрія Геруса

Ляшко напав на Геруса 6 листопада у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль»

Колишній депутат Олег Ляшко прийшов до Бориспільської прокуратури для отримання підозри через бійку з народним депутатом від «Слуги Народу» Андрієм Герусом. Про це повідомив екс-депутат від «Радикальної партії» Дмитро Лінько.

Справу було відкрито за інформацією у ЗМІ, а жодна фізична особа заяву не подавала. Довгий час Ляшко відмовлявся підписувати документи про отримання підозри, заявляючи, що вони сфальсифіковані, зрештою, підпис таки поставив.

Екс-депутат відмовився сьогодні надавати пояснення у цій справі, водночас запевнив, що прийде на виклик суду.

Конфлікт Олега Ляшка і Андрія Геруса

Нагадаємо, Ляшко напав на Геруса 6 листопада у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Нападу передувала суперечка між Ляшком і Герусом стосовно ринку електроенергії. Ляшко назвав Геруса, який також є представником президента в уряді, російським лобістом, згадавши про те, що українські компанії відновили імпорт електроенергії з Росії. Натомість Герус назвав Ляшка лобістом Ріната Ахметова.