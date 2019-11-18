Олегу Ляшку вручили підозру через напад на депутата Андрія Геруса
Раніше Ляшко відмовлявся підписувати документи про отримання підозри, заявляючи, що вони сфальсифіковані
Колишній депутат Олег Ляшко прийшов до Бориспільської прокуратури для отримання підозри через бійку з народним депутатом від «Слуги Народу» Андрієм Герусом. Про це повідомив екс-депутат від «Радикальної партії» Дмитро Лінько.
Справу було відкрито за інформацією у ЗМІ, а жодна фізична особа заяву не подавала. Довгий час Ляшко відмовлявся підписувати документи про отримання підозри, заявляючи, що вони сфальсифіковані, зрештою, підпис таки поставив.
Екс-депутат відмовився сьогодні надавати пояснення у цій справі, водночас запевнив, що прийде на виклик суду.
Конфлікт Олега Ляшка і Андрія Геруса
Нагадаємо, Ляшко напав на Геруса 6 листопада у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Нападу передувала суперечка між Ляшком і Герусом стосовно ринку електроенергії. Ляшко назвав Геруса, який також є представником президента в уряді, російським лобістом, згадавши про те, що українські компанії відновили імпорт електроенергії з Росії. Натомість Герус назвав Ляшка лобістом Ріната Ахметова.