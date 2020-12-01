Арестович став позаштатним радником Єрмака з питань комунікацій у сфері національної безпеки та оборони

Голова офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба Офісу президента.

«Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – розповів Єрмак.

За його словами, серед завдань Арестовича – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу».

Як уточнює сам Арестович, стратегічні комунікації полягають у використанні інформаційних можливостей державних органів України на підтримку політики та конкретної діяльності, яку здійснює керівництво держави у сферах національної безпеки та оборони, військово-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, а також інформаційної діяльністю української делегації у ТКГ.

«Простими словами: від держави ви маєте бути систематично поінформовані, а держава просить вашої підтримки у цих діях – після їх розтлумачення вам», ­– додав він

Нагадаємо, що 29 жовтня стало відомо, що блогер та військович оглядач Олексій Арестович став радником делегації з інформаційної політики у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.