Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 30 липня
Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медалі їм не вдалося. 30 липня попередні виступи продовжать срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи з настільного тенісу Маргарита Песоцька, лучник Михайло Усач, срібний призер попередньої Олімпіади боксер Олександр Хижняк, а також футбольна збірна України, яка у вирішальному матчі боротиметься за вихід у плейоф з Аргентиною. Українські фехтувальниці на шпагах – єдині українські спортсменки, які цього дня претендуватимуть на медалі.
Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 30 липня:
- 9:30 – Бадмінтон (одиночний розряд, груповий етап, жінки; Тереза Свабікова (Чехія) – Поліна Бугрова)
- 11:00 – Настільний теніс (одиночний розряд, 1/8 фіналу, жінки; Бернардет Шос (Угорщина) – Маргарита Песоцька)
- 13:00 – Стрільба з лука (індивідуальний залік, 1/32 фіналу, чоловіки; Маркус Д’Алмейда (Бразилія) – Михайло Усач)
- 14:30 – Фехтування (командні змагання, шпага, жінки; Китай – Україна)
- 16:00 – Каное-слалом (одиночки, 1-й і 2-й заїзди, жінки; Вікторія Ус)
- 18:00 – Футбол (3-й тур групового етапу; Україна – Аргентина)
- 20:30 – Фехтування (командна шпага, жінки, за бронзу і золото; потенційно збірна України)
- 21:32 – Бокс (80 кг, 1/8 фіналу, чоловіки; Олександр Хижняк – Пилип Акілов (Угорщина)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).