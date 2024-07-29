Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медалі їм не вдалося. 30 липня попередні виступи продовжать срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи з настільного тенісу Маргарита Песоцька, лучник Михайло Усач, срібний призер попередньої Олімпіади боксер Олександр Хижняк, а також футбольна збірна України, яка у вирішальному матчі боротиметься за вихід у плейоф з Аргентиною. Українські фехтувальниці на шпагах – єдині українські спортсменки, які цього дня претендуватимуть на медалі.

Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 30 липня:

9:30 – Бадмінтон (одиночний розряд, груповий етап, жінки; Тереза Свабікова (Чехія) – Поліна Бугрова)

11:00 – Настільний теніс (одиночний розряд, 1/8 фіналу, жінки; Бернардет Шос (Угорщина) – Маргарита Песоцька)

13:00 – Стрільба з лука (індивідуальний залік, 1/32 фіналу, чоловіки; Маркус Д’Алмейда (Бразилія) – Михайло Усач)

14:30 – Фехтування (командні змагання, шпага, жінки; Китай – Україна)

16:00 – Каное-слалом (одиночки, 1-й і 2-й заїзди, жінки; Вікторія Ус)

18:00 – Футбол (3-й тур групового етапу; Україна – Аргентина)

20:30 – Фехтування (командна шпага, жінки, за бронзу і золото; потенційно збірна України)

21:32 – Бокс (80 кг, 1/8 фіналу, чоловіки; Олександр Хижняк – Пилип Акілов (Угорщина)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).