У суботу, 10 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у баскетболі, боксі, боротьбі, брейкінгу, важкій атлетиці, велоперегонах, веслуванні, водному поло, гандболі, гольфі, легкій атлетиці, настільному тенісі, плаванні, скелелазіння, сучасному п’ятиборстві, художній гімнастиці, стрибках у воду, техквондо та футболі.

Детальний розклад медальних змагань на 10 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 10 серпня, фінали:

09:00 – легка атлетика (марафон, чоловіки)

10:00 – гольф (особистий залік, жінки)

11:00 – гандбол (жінки, матч за бронзу)

11:00 – настільний теніс (командний розряд, жінки, за бронзу)

11:35 – водне поло (жінки, за бронзу)

12:00 – баскетбол (чоловіки, за бронзу)

12:30 – важка атлетика (102 кг, чоловіки)

13:35 – спортивне скелелазіння (трудність, жінки)

13:40 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки; потенційно Марія Повх)

14:00 – волейбол (чоловіки, за золото)

14:10 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 1000 м, жінки)

14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

15:00 – художня гімнастика (групове багатоборство; Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)

16:00 – гандбол (жінки, за золото)

16:00 – настільний теніс (командний розряд, жінки)

16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки; Олексій Середа)

16:35 – водне поло (жінки, за золото)

17:00 – важка атлетика (81 кг, жінки)

18:00 – футбол (жінки, за золото)

18:15 – волейбол (жінки, за бронзу)

18:59 – велоперегони (трекові, медісон, жінки)

20:00 – легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки; Олег Дорощук)

20:05 – легка атлетика (800 м, чоловіки)

20:30 – боротьба (вільна, 74 кг, чоловіки, за бронзу)

20:30 – легка атлетика (метання списа, жінки)

20:30 – артистичне плавання (дуети, довільна програма; Владислава і Марина Алесіїви)

20:35 – легка атлетика (100 м з бар’єрами, жінки)

20:50 – легка атлетика (5000 м, чоловіки)

20:55 – боротьба (вільна, 74 кг, чоловіки, за золото)

21:05 – боротьба (вільна, 125 кг, чоловіки, за бронзу)

21:15 – легка атлетика (1500 м, жінки)

21:19 – тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки, за бронзу)

21:30 – важка атлетика (понад 120 кг, чоловіки)

21:30 – боротьба (вільна, 125 кг, чоловіки, за золото)

21:34 – тхеквондо (понад 67 кг, жінки, за бронзу)

21:50 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за бронзу; потенційно Ірина Коляденко)

22:00 – легка атлетика (естафета, 4х400 м, чоловіки)

22:00 – пляжний волейбол (чоловіки, за бронзу)

22:14 – легка атлетика (естафета 4х400 м, жінки)

22:15 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за золото; потенційно Ірина Коляденко)

22:19 – тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки)

22:19 – брейкінг (чоловіки, за бронзу; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)

22:29 – брейкінг (чоловіки, за золото; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)

22:30 – баскетбол (чоловіки, за золото)

22:30 – бокс (до 57 кг, жінки)

22:37 – тхеквондо (понад 67 кг, жінки)

22:47 – бокс (до 57 кг, чоловіки)

23:30 – пляжний волейбол (чоловіки, за золото)

23:34 – бокс (до 75 кг, жінки, за золото)

23:51 – бокс (понад 92 кг, чоловіки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).