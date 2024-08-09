Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 10 серпня
У суботу, 10 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у баскетболі, боксі, боротьбі, брейкінгу, важкій атлетиці, велоперегонах, веслуванні, водному поло, гандболі, гольфі, легкій атлетиці, настільному тенісі, плаванні, скелелазіння, сучасному п’ятиборстві, художній гімнастиці, стрибках у воду, техквондо та футболі.
Детальний розклад медальних змагань на 10 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 10 серпня, фінали:
- 09:00 – легка атлетика (марафон, чоловіки)
- 10:00 – гольф (особистий залік, жінки)
- 11:00 – гандбол (жінки, матч за бронзу)
- 11:00 – настільний теніс (командний розряд, жінки, за бронзу)
- 11:35 – водне поло (жінки, за бронзу)
- 12:00 – баскетбол (чоловіки, за бронзу)
- 12:30 – важка атлетика (102 кг, чоловіки)
- 13:35 – спортивне скелелазіння (трудність, жінки)
- 13:40 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки; потенційно Марія Повх)
- 14:00 – волейбол (чоловіки, за золото)
- 14:10 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 1000 м, жінки)
- 14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 15:00 – художня гімнастика (групове багатоборство; Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)
- 16:00 – гандбол (жінки, за золото)
- 16:00 – настільний теніс (командний розряд, жінки)
- 16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки; Олексій Середа)
- 16:35 – водне поло (жінки, за золото)
- 17:00 – важка атлетика (81 кг, жінки)
- 18:00 – футбол (жінки, за золото)
- 18:15 – волейбол (жінки, за бронзу)
- 18:59 – велоперегони (трекові, медісон, жінки)
- 20:00 – легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки; Олег Дорощук)
- 20:05 – легка атлетика (800 м, чоловіки)
- 20:30 – боротьба (вільна, 74 кг, чоловіки, за бронзу)
- 20:30 – легка атлетика (метання списа, жінки)
- 20:30 – артистичне плавання (дуети, довільна програма; Владислава і Марина Алесіїви)
- 20:35 – легка атлетика (100 м з бар’єрами, жінки)
- 20:50 – легка атлетика (5000 м, чоловіки)
- 20:55 – боротьба (вільна, 74 кг, чоловіки, за золото)
- 21:05 – боротьба (вільна, 125 кг, чоловіки, за бронзу)
- 21:15 – легка атлетика (1500 м, жінки)
- 21:19 – тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки, за бронзу)
- 21:30 – важка атлетика (понад 120 кг, чоловіки)
- 21:30 – боротьба (вільна, 125 кг, чоловіки, за золото)
- 21:34 – тхеквондо (понад 67 кг, жінки, за бронзу)
- 21:50 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за бронзу; потенційно Ірина Коляденко)
- 22:00 – легка атлетика (естафета, 4х400 м, чоловіки)
- 22:00 – пляжний волейбол (чоловіки, за бронзу)
- 22:14 – легка атлетика (естафета 4х400 м, жінки)
- 22:15 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за золото; потенційно Ірина Коляденко)
- 22:19 – тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки)
- 22:19 – брейкінг (чоловіки, за бронзу; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)
- 22:29 – брейкінг (чоловіки, за золото; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)
- 22:30 – баскетбол (чоловіки, за золото)
- 22:30 – бокс (до 57 кг, жінки)
- 22:37 – тхеквондо (понад 67 кг, жінки)
- 22:47 – бокс (до 57 кг, чоловіки)
- 23:30 – пляжний волейбол (чоловіки, за золото)
- 23:34 – бокс (до 75 кг, жінки, за золото)
- 23:51 – бокс (понад 92 кг, чоловіки, за золото)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).