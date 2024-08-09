Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 10 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 10 серпня українці змагатимуться у брейкінгу, веслувальному спринті, легкій атлетиці, сучасному п’ятиборстві та синхронному плаванні.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 10 серпня:
- 12:00 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки, півфінали; Марія Повх)
- 12:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки, півфінали; Людмила Лузан)
- 12:50 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки, півфінали; Анастасія Рибачок)
- 13:40 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки; потенційно Марія Повх)
- 14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 15:00 – художня гімнастика (групове багатоборство; Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)
- 15:10 – сучасне п’ятиборство (особистий залік, півфінал, фехтування, бонус-раунд, жінки; Валерія Пермикіна)
- 16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки; Олексій Середа)
- 17:17 – брейкінг (груповий етап, чоловіки; Олег Kuzya Кузнєцов)
- 20:00 – легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки; Олег Дорощук)
- 20:30 – синхронне плавання (дуети, довільна програма; Марина і Владислава Алексіїви)
- 21:00 – брейкінг (чвертьфінал, чоловіки; потенційно Олег Kuzya Кузнєцов)
- 21:47 – брейкінг (півфінал, чоловіки; потенційно Олег Kuzya Кузнєцов)
- 21:50 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за бронзу; потенційно Ірина Коляденко)
- 22:15 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за золото; потенційно Ірина Коляденко)
- 22:19 – брейкінг (чоловіки, за бронзу; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)
- 22:29 – брейкінг (чоловіки, за золото; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).