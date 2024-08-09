Марія Повх спробує вийти у фінал змагань з веслувального спринту

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 10 серпня українці змагатимуться у брейкінгу, веслувальному спринті, легкій атлетиці, сучасному п’ятиборстві та синхронному плаванні.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 10 серпня:

12:00 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки, півфінали; Марія Повх)

12:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки, півфінали; Людмила Лузан)

12:50 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки, півфінали; Анастасія Рибачок)

13:40 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, жінки; потенційно Марія Повх)

14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

15:00 – художня гімнастика (групове багатоборство; Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)

15:10 – сучасне п’ятиборство (особистий залік, півфінал, фехтування, бонус-раунд, жінки; Валерія Пермикіна)

16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки; Олексій Середа)

17:17 – брейкінг (груповий етап, чоловіки; Олег Kuzya Кузнєцов)

20:00 – легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки; Олег Дорощук)

20:30 – синхронне плавання (дуети, довільна програма; Марина і Владислава Алексіїви)

21:00 – брейкінг (чвертьфінал, чоловіки; потенційно Олег Kuzya Кузнєцов)

21:47 – брейкінг (півфінал, чоловіки; потенційно Олег Kuzya Кузнєцов)

21:50 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за бронзу; потенційно Ірина Коляденко)

22:15 – боротьба (вільна, 62 кг, жінки, за золото; потенційно Ірина Коляденко)

22:19 – брейкінг (чоловіки, за бронзу; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)

22:29 – брейкінг (чоловіки, за золото; потенційно Олег Kuzya Кузнецов)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).