Україна у боротьбі за медалі особливі надії покладає на Ярославу Магучіх

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 2 серпня попередні виступи продовжать чотириразова олімпійська чемпіонка (золото і три бронзи) з кульової стрільби Олена Костевич, бронзова призерка попередньої Олімпіади у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіонка Європи у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук, срібний призер Олімпіади у Токіо боксер Олександр Хижняк та інші.

Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 2 серпня:

10:00 – стрільба (25 м, пістолет, жінки, кваліфікація; Олена Костевич)

11:00 – дзюдо (жінки, +78 кг, 1/32 фіналу; Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман)

11:10 – легка атлетика (чоловіки, метання молота; Михайло Кохан)

11:15 – легка атлетика (жінки, стрибки у висоту, кваліфікація; Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)

12:00 – стрибки у воду (чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 м; Олег Колодій, Данило Коновалов )

) 17:40 – каное-слалом (жінки, байдарки-крос; Вікторія Ус)

19:15 – легка атлетика (жінки, потрійний стрибок, кваліфікація; Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук)

20:10 – легка атлетика (естафета 4х400 м, змішана, раунд 1)

21:10 – легка атлетика (чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація; Роман Кокошко)

22:36 – бокс (чоловіки, 80 кг, чвертьфінал; Олександр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра (Бразилія))

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).