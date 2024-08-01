Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 2 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 2 серпня попередні виступи продовжать чотириразова олімпійська чемпіонка (золото і три бронзи) з кульової стрільби Олена Костевич, бронзова призерка попередньої Олімпіади у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіонка Європи у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук, срібний призер Олімпіади у Токіо боксер Олександр Хижняк та інші.
Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 2 серпня:
- 10:00 – стрільба (25 м, пістолет, жінки, кваліфікація; Олена Костевич)
- 11:00 – дзюдо (жінки, +78 кг, 1/32 фіналу; Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман)
- 11:10 – легка атлетика (чоловіки, метання молота; Михайло Кохан)
- 11:15 – легка атлетика (жінки, стрибки у висоту, кваліфікація; Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)
- 12:00 – стрибки у воду (чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 м; Олег Колодій, Данило Коновалов)
- 17:40 – каное-слалом (жінки, байдарки-крос; Вікторія Ус)
- 19:15 – легка атлетика (жінки, потрійний стрибок, кваліфікація; Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук)
- 20:10 – легка атлетика (естафета 4х400 м, змішана, раунд 1)
- 21:10 – легка атлетика (чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація; Роман Кокошко)
- 22:36 – бокс (чоловіки, 80 кг, чвертьфінал; Олександр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра (Бразилія))
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).