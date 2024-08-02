Вболівальники сподіваються на медаль від Марини Бех-Романчук

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 3 серпня запланована кваліфікація у запливі на 1500 м, де братиме участь Михайло Романчук. За медалі в цей день позмагаються українські шаблістки в команді, гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв у вільних вправах та на коні відповідно.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 3 серпня:

10:00 – стрільба (жінки, скит, кваліфікація; Ірина Маловичко)

12:30 – плавання (чоловіки, 1500 м вільним стилем, кваліфікація; Михайло Романчук)

14:00 – фехтування (жінки, шабля, командний турнір; Італія – Україна)

16:30 – спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки; Ілля Ковтун)

18:16 – спортивна гімнастика (чоловіки, кінь; Олег Верняєв)

20:00 – фехтування (жінки, шаблі, командні змагання; потенційно збірна України – Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)

20:35 – легка атлетика (чоловіки, штовхання ядра; потенційно Роман Кокошко)

21:20 – легка атлетика (жінки, потрійний стрибок; Марина Бех-Романчук)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).