Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 3 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 3 серпня запланована кваліфікація у запливі на 1500 м, де братиме участь Михайло Романчук. За медалі в цей день позмагаються українські шаблістки в команді, гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв у вільних вправах та на коні відповідно.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 3 серпня:
- 10:00 – стрільба (жінки, скит, кваліфікація; Ірина Маловичко)
- 12:30 – плавання (чоловіки, 1500 м вільним стилем, кваліфікація; Михайло Романчук)
- 14:00 – фехтування (жінки, шабля, командний турнір; Італія – Україна)
- 16:30 – спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки; Ілля Ковтун)
- 18:16 – спортивна гімнастика (чоловіки, кінь; Олег Верняєв)
- 20:00 – фехтування (жінки, шаблі, командні змагання; потенційно збірна України – Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)
- 20:35 – легка атлетика (чоловіки, штовхання ядра; потенційно Роман Кокошко)
- 21:20 – легка атлетика (жінки, потрійний стрибок; Марина Бех-Романчук)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).