Каміла Конотоп спробує поборотись за медаль Олімпійських Ігор

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 8 серпня українці змагатимуться у боротьбі, важкій атлетиці, веслувальному спринті та спортивному скелелазінні. Особлива увага українців буде прикута до важкоатлетки Каміли Конотоп, а також борців Парвіза Насібова і Жана Беленюка, які боротимуться за медалі.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 8 серпня:

11:00 – художня гімнастика (кваліфікація, частина перша; Таїсія Онофрійчук)

11:00 – спортивне скелелазіння (трудність, півфінал, жінки; Євгенія Казбекова)

11:30 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, кваліфікація, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

12:00 – вільна боротьба (жінки до 57 кг, 1/8 фіналу; Аліна Грушина-Акобія – Ангеліна Лисак (Польща))

12:00 – вільна боротьба (чоловіки до 86 кг, 1/8 фіналу; Мілес Назем Амін (Сан-Марино) – Василь Михайлов)

12:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, півфінал, чоловіки; Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)

13:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, чвертьфінал, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

14:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, фінал, чоловіки; потенційно Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)

16:00 – художня гімнастика (кваліфікація, частина друга; Таїсія Онофрійчук)

16:00 – важка атлетика (жінки до 59 кг; Каміла Конотоп)

19:15 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг і 87 кг; за золото – Парвіз Насібов проти Саїда Есмаелі (Іран), за бронзу – Жан Беленюк)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).