Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 8 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 8 серпня українці змагатимуться у боротьбі, важкій атлетиці, веслувальному спринті та спортивному скелелазінні. Особлива увага українців буде прикута до важкоатлетки Каміли Конотоп, а також борців Парвіза Насібова і Жана Беленюка, які боротимуться за медалі.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 8 серпня:
- 11:00 – художня гімнастика (кваліфікація, частина перша; Таїсія Онофрійчук)
- 11:00 – спортивне скелелазіння (трудність, півфінал, жінки; Євгенія Казбекова)
- 11:30 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, кваліфікація, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 12:00 – вільна боротьба (жінки до 57 кг, 1/8 фіналу; Аліна Грушина-Акобія – Ангеліна Лисак (Польща))
- 12:00 – вільна боротьба (чоловіки до 86 кг, 1/8 фіналу; Мілес Назем Амін (Сан-Марино) – Василь Михайлов)
- 12:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, півфінал, чоловіки; Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)
- 13:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 200 м, чвертьфінал, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 14:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, фінал, чоловіки; потенційно Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)
- 16:00 – художня гімнастика (кваліфікація, частина друга; Таїсія Онофрійчук)
- 16:00 – важка атлетика (жінки до 59 кг; Каміла Конотоп)
- 19:15 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг і 87 кг; за золото – Парвіз Насібов проти Саїда Есмаелі (Іран), за бронзу – Жан Беленюк)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.