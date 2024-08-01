Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 2 серпня
У п’ятницю, 2 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у стрільбі, веслування, тенісі, дайвінгу, вітрильному та кінному спорті, бадмінтоні, гімнастиці, фехтуванні, плаванні та велоспорті. Україна у цей день претендуватиме на медалі у синхронних стрибках з трампліна.
Детальний розклад медальних змагань на 2 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 2 серпня, фінали:
- 10:30 – стрільба (жінки, гвинтівка, 50 м)
- 11:42 – академічне веслування (двійки, чоловіки)
- 11:54 – академічне веслування (двійки, жінки)
- 12:00 – стрибки у воду (чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 метри; Олег Колодій, Данило Коновалов)
- 12:06 – академічне веслування (легкі парні двійки, чоловіки)
- 12:18 – академічне веслування (легкі парні двійки, жінки)
- 13:00 – теніс (чоловіки, парний розряд, за бронзу)
- 13:00 – теніс (змішаний парний розряд, за бронзу)
- 14:50 – стрибки на батуті (жінки)
- 15:00 – кінний спорт (конкур, командний фінал)
- 15:03 – вітрильний спорт (жінки, віндсерфінг)
- 15:23 – вітрильний спорт (чоловіки, віндсерфінг)
- 16:00 – бадмінтон (фінал змішаного парного розряду)
- 17:00 – дзюдо (жінки, +78 кг, за бронзу; потенційно Христина Гоман)
- 17:10 – дзюдо (жінки, +78 кг, за золото; потенційно Христина Гоман)
- 17:00 – дзюдо (чоловіки, +100 кг, за бронзу)
- 17:10 – дзюдо (чоловіки, +100 кг, за золото)
- 17:24 – стрільба з лука (змішаний командний матч за бронзу)
- 17:43 – стрільба з лука (змішаний командний матч за золото)
- 20:00 – теніс (змішаний парний розряд, за золото)
- 20:30 – фехтування (чоловіки, командна шпага)
- 20:50 – гімнастика на батуті (чоловіки)
- 21:30 – плавання (чоловіки, 50 м вільним стилем)
- 21:36 – плавання (жінки, 200 м на спині, фінал)
- 21:43 – плавання (чоловіки, 200 м, комплексне плавання, фінал)
- 22:20 – легка атлетика (чоловіки, 10 000 м, фінал)
- 22:35 – велоспорт (чоловіки, перегони, фінал)
- 22:50 – велоспорт (жінки, перегони, фінал)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).