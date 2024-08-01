Україна 2 серпня претендуватиме на медалі у синхронних стрибках з трампліна

У п’ятницю, 2 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у стрільбі, веслування, тенісі, дайвінгу, вітрильному та кінному спорті, бадмінтоні, гімнастиці, фехтуванні, плаванні та велоспорті. Україна у цей день претендуватиме на медалі у синхронних стрибках з трампліна.

Детальний розклад медальних змагань на 2 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 2 серпня, фінали:

10:30 – стрільба (жінки, гвинтівка, 50 м)

11:42 – академічне веслування (двійки, чоловіки)

11:54 – академічне веслування (двійки, жінки)

12:00 – стрибки у воду (чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 метри; Олег Колодій, Данило Коновалов)

12:06 – академічне веслування (легкі парні двійки, чоловіки)

12:18 – академічне веслування (легкі парні двійки, жінки)

13:00 – теніс (чоловіки, парний розряд, за бронзу)

13:00 – теніс (змішаний парний розряд, за бронзу)

14:50 – стрибки на батуті (жінки)

15:00 – кінний спорт (конкур, командний фінал)

15:03 – вітрильний спорт (жінки, віндсерфінг)

15:23 – вітрильний спорт (чоловіки, віндсерфінг)

16:00 – бадмінтон (фінал змішаного парного розряду)

17:00 – дзюдо (жінки, +78 кг, за бронзу; потенційно Христина Гоман)

17:10 – дзюдо (жінки, +78 кг, за золото; потенційно Христина Гоман)

17:00 – дзюдо (чоловіки, +100 кг, за бронзу)

17:10 – дзюдо (чоловіки, +100 кг, за золото)

17:24 – стрільба з лука (змішаний командний матч за бронзу)

17:43 – стрільба з лука (змішаний командний матч за золото)

20:00 – теніс (змішаний парний розряд, за золото)

20:30 – фехтування (чоловіки, командна шпага)

20:50 – гімнастика на батуті (чоловіки)

21:30 – плавання (чоловіки, 50 м вільним стилем)

21:36 – плавання (жінки, 200 м на спині, фінал)

21:43 – плавання (чоловіки, 200 м, комплексне плавання, фінал)

22:20 – легка атлетика (чоловіки, 10 000 м, фінал)

22:35 – велоспорт (чоловіки, перегони, фінал)

22:50 – велоспорт (жінки, перегони, фінал)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).