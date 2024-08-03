У неділю, 4 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у бадмінтоні, баскетболі, боксі, волейболі, гандболі, гольфі, стрільбі, велоперегонах, кінному та парусному спорті, легкій атлетиці, настільному тенісі, хокею на траві тощо.

Детальний розклад медальних змагань на 4 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 4 серпня, фінали:

10:00 – гольф (особистий залік, чоловіки)

11:00 – кінний спорт (особиста виїздка, гран-прі)

13:00 – теніс (жінки, парний розряд, за бронзу)

13:00 – теніс (чоловіки, одиночний розряд, за золото)

13:00 – теніс (жінки, парний розряд, за золото)

13:04 – бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)

13:20 – бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)

13:36 – бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)

13:52 – бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки

14:08 – бокс (півфінал, до 92 кг, мужчини)

14:30 – настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки, за бронзу)

15:00 – шосейні велогонки (групові перегони, жінки; Юлія Бірюкова)

15:30 – настільний теніс (одиночний розряд, фінал, чоловіки)

15:33 – стрільба з лука (чоловіки, за бронзу)

15:46 – стрільба з лука (фінал, чоловіки)

16:00 – бадмінтон (пари, чоловіки)

16:00 – спортивна гімнастика (кільця, фінал, чоловіки)

16:30 – стрільба (скіт, фінал, жінки)

16:40 – спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки)

17:24 – спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки; Назар Чепурний, Ігор Радівілов)

17:34 – бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)

17:50 – бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)

18:06 – бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)

18:22 – бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки; Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона (Куба))

18:38 – бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)

19:30 – плавання (50 м вільним стилем, жінки)

19:37 – плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки)

20:10 – плавання (естафета 4х100 м комплексом, чоловіки)

20:10 – фехтування (командна рапіра, чоловіки)

20:32 – плавання (естафета 4х100 м комплексом, жінки)

20:55 – легка атлетика (стрибки у висоту, жінки; Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)

21:30 – легка атлетика (метання молота, чоловіки; Михайло Кохан)

22:50 – легка атлетика (100 м, чоловіки)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).