Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 4 серпня
У неділю, 4 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у бадмінтоні, баскетболі, боксі, волейболі, гандболі, гольфі, стрільбі, велоперегонах, кінному та парусному спорті, легкій атлетиці, настільному тенісі, хокею на траві тощо.
Детальний розклад медальних змагань на 4 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 4 серпня, фінали:
- 10:00 – гольф (особистий залік, чоловіки)
- 11:00 – кінний спорт (особиста виїздка, гран-прі)
- 13:00 – теніс (жінки, парний розряд, за бронзу)
- 13:00 – теніс (чоловіки, одиночний розряд, за золото)
- 13:00 – теніс (жінки, парний розряд, за золото)
- 13:04 – бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)
- 13:20 – бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)
- 13:36 – бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)
- 13:52 – бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки
- 14:08 – бокс (півфінал, до 92 кг, мужчини)
- 14:30 – настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки, за бронзу)
- 15:00 – шосейні велогонки (групові перегони, жінки; Юлія Бірюкова)
- 15:30 – настільний теніс (одиночний розряд, фінал, чоловіки)
- 15:33 – стрільба з лука (чоловіки, за бронзу)
- 15:46 – стрільба з лука (фінал, чоловіки)
- 16:00 – бадмінтон (пари, чоловіки)
- 16:00 – спортивна гімнастика (кільця, фінал, чоловіки)
- 16:30 – стрільба (скіт, фінал, жінки)
- 16:40 – спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки)
- 17:24 – спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки; Назар Чепурний, Ігор Радівілов)
- 17:34 – бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)
- 17:50 – бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)
- 18:06 – бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)
- 18:22 – бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки; Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона (Куба))
- 18:38 – бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)
- 19:30 – плавання (50 м вільним стилем, жінки)
- 19:37 – плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки)
- 20:10 – плавання (естафета 4х100 м комплексом, чоловіки)
- 20:10 – фехтування (командна рапіра, чоловіки)
- 20:32 – плавання (естафета 4х100 м комплексом, жінки)
- 20:55 – легка атлетика (стрибки у висоту, жінки; Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)
- 21:30 – легка атлетика (метання молота, чоловіки; Михайло Кохан)
- 22:50 – легка атлетика (100 м, чоловіки)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).