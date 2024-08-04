У понеділок, 5 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у тріатлоні, стрільбі, бадмінтоні, спортивній гімнастиці, легкій атлетиці, веслуванні, велоперегонах, баскетболі та серфінгу.

Детальний розклад медальних змагань на 5 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 5 серпня, фінали:

09:00 – тріатлон (змішана естафета)

10:30 – стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки; Павло Коростильов)

10:45 – бадмінтон (одиночки, жінки)

12:45 – спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки; Олег Верняєв, Ілля Ковтун)

13:38 – спортивна гімнастика (вправи на колоді, жінки)

14:33 – спортивна гімнастика (поперечина, чоловіки)

15:23 – спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки)

15:30 – бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки)

16:00 – стрільба (скит, мікст)

17:43 – веслування (байдарки-крос, жінки; потенційно Вікторія Ус)

17:48 – веслування (байдарки-крос, чоловіки)

20:00 – легка атлетика (метання диска, жінки)

20:46 – велоперегони (трек, командний спринт, фжінки)

22:00 – баскетбол (3х3, жінки, за бронзу)

22:15 – легка атлетика (5000 м, жінки)

22:24 – серфінг (чоловіки, за бронзу)

22:30 – баскетбол (3х3, чоловіки, за бронзу)

22:47 – легка атлетика (800 м, жінки)

23:00 – баскетбол (3х3, жінки, за золото)

23:05 – серфінг (жінки, за бронзу)

23:30 – баскетбол (3х3, чоловіки, за золото)

23:46 – серфінг (чоловіки, за золото)

00:27 – серфінг (жінки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).