Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 5 серпня
У понеділок, 5 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у тріатлоні, стрільбі, бадмінтоні, спортивній гімнастиці, легкій атлетиці, веслуванні, велоперегонах, баскетболі та серфінгу.
Детальний розклад медальних змагань на 5 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 5 серпня, фінали:
- 09:00 – тріатлон (змішана естафета)
- 10:30 – стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки; Павло Коростильов)
- 10:45 – бадмінтон (одиночки, жінки)
- 12:45 – спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки; Олег Верняєв, Ілля Ковтун)
- 13:38 – спортивна гімнастика (вправи на колоді, жінки)
- 14:33 – спортивна гімнастика (поперечина, чоловіки)
- 15:23 – спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки)
- 15:30 – бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки)
- 16:00 – стрільба (скит, мікст)
- 17:43 – веслування (байдарки-крос, жінки; потенційно Вікторія Ус)
- 17:48 – веслування (байдарки-крос, чоловіки)
- 20:00 – легка атлетика (метання диска, жінки)
- 20:46 – велоперегони (трек, командний спринт, фжінки)
- 22:00 – баскетбол (3х3, жінки, за бронзу)
- 22:15 – легка атлетика (5000 м, жінки)
- 22:24 – серфінг (чоловіки, за бронзу)
- 22:30 – баскетбол (3х3, чоловіки, за бронзу)
- 22:47 – легка атлетика (800 м, жінки)
- 23:00 – баскетбол (3х3, жінки, за золото)
- 23:05 – серфінг (жінки, за бронзу)
- 23:30 – баскетбол (3х3, чоловіки, за золото)
- 23:46 – серфінг (чоловіки, за золото)
- 00:27 – серфінг (жінки, за золото)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).