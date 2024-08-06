У середу, 7 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у легкій та важкій атлетиці, боротьбі, боксі, вітрильному спорті, велоперегонах, плаванні, скейтбордингу та тхеквондо.

Детальний розклад медальних змагань на 7 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 7 серпня, фінали:

08:30 – легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська)

13:54 – спортивне скелелазіння (швидкість, жінки, за золото)

15:43 – вітрильний спорт (багатокорпусник, мікст)

16:00 – важка атлетика (61 кг, чоловіки)

16:43 – вітрильний спорт (швертбот, мікст)

18:30 – скейтбординг (парк, чоловіки, за золото)

19:23 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу)

19:33 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото)

20:00 – легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки)

20:17 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу)

20:28 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото)

20:30 – синхронне плавання (групи, акробатична програма)

20:30 – важка атлетика (49 кг, жінки)

20:30 – боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за бронзу)

20:55 – боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за золото)

21:05 – боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за бронзу)

21:19 – тхеквондо (до 49 кг, жінки, за бронзу)

21:25 – легка атлетика (метання диска, за золото)

21:30 – боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за золото)

21:34 – тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за бронзу)

21:50 – боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за бронзу)

22:15 – боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за золото)

22:19 – тхеквондо (до 49 кг, жінки, за золото)

22:20 – легка атлетика (400 м, жінки, за золото)

22:30 – бокс (півфінали, до 57 кг, жінки)

22:37 – тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за золото)

22:43 – легка атлетика (3000 м з перешкодами, жінки, за золото)

23:02 – бокс (понад 92 кг, чоловіки, півфінал)

23:34 – бокс (до 63,5 кг, чоловіки, за золото)

23:51 – бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Олександр Хижняк)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).