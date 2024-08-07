У четвер, 8 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боксі, боротьбі, важкій та легкій атлетиці, велоперегонах, веслуванні, вітрильному спорті, плаванні, скелелазінні, стрибках у воду, тхеквондо, футболі та хокеї на траві.

Детальний розклад медальних змагань на 8 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 8 серпня, фінали:

08:30 – марафонське плавання (10 км, жінки)

13:13 – вітрильний спорт (кайт, чоловіки)

14:13 – вітрильний спорт (кайт, жінки)

13:54 – спортивне скелелазіння (швидкість, чоловіки)

14:20 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, чоловіки)

14:40 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, жінки)

14:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, фінал, чоловіки; потенційно Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)

15:00 – хокей на траві (чоловіки, матч за бронзу)

16:00 – стрибки у воду (трамплін 3 м, чоловіки)

16:00 – важка атлетика (59 кг, жінки; Каміла Конотоп)

18:00 – футбол (чоловіки, матч за 3-тє місце)

19:15 – боротьба (греко-римська, 67 кг, чоловіки, за бронзу)

19:15 – боротьба (греко-римська, 87 кг, чоловіки, за бронзу; Жан Беленюк)

19:15 – боротьба (вільна, 53 кг, жінки, за бронзу)

19:30 – боротьба (греко-римська, 67 кг, чоловіки, за золото; Парвіз Насібов – Саїд Есмаелі (Іран))

19:30 – боротьба (греко-римська, 87 кг, чоловіки, за золото)

19:30 – боротьба (вільна, 53 кг, жінки, за золото)

20:00 – хокей на траві (чоловіки, за золото)

20:01 – велоперегони (трекові, кейрін, жінки)

20:27 – велоперегони (трекові, омніум, за очками (4 з 4), чоловіки)

20:30 – важка атлетика (73 кг, чоловіки)

21:00 – легка атлетика (стрибки в довжину, жінки)

21:19 – тхеквондо (до 68 кг, чоловіки, за бронзу)

21:25 – легка атлетика (метання списа, чоловіки)

21:30 – легка атлетика (200 м, чоловіки)

21:34 – тхеквондо (до 57 кг, жінки, за бронзу)

22:19 – тхеквондо (до 68 кг, чоловіки, за золото)

22:25 – легка атлетика (400 м з бар’єрами, жінки)

22:30 – бокс (до 57 кг, чоловіки, півфінали)

22:37 – тхеквондо (до 57 кг, жінки, за золото)

22:45 – легка атлетика (110 м з бар’єрами, чоловіки)

23:02 – бокс (до 75 кг, жінки, півфінали)

23:34 – бокс (до 51 кг, чоловіки, за золото)

23:51 – бокс (до 54 кг, жінки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).