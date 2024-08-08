У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боксі, боротьбі, брейкінгу, велоперегонах, веслуванні, волейболі, легкій та важкій атлетиці, настільному тенісі, пляжному волейболі, скелелазінні, стрибках у воду, тхеквондо, хокеї на траві, художній гімнастиці та футболі.

Детальний розклад медальних змагань на 9 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 9 серпня, фінали:

08:30 – марафонське плавання (10 км, чоловіки)

11:00 – настільний теніс (командний розряд, чоловіки, за бронзу)

13:35 – спортивне скелелазіння (трудність, чоловіки)

13:40 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

14:00 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, жінки)

14:20 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, чоловіки)

14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чоловіки)

15:00 – хокей на траві (жінки, за бронзу)

15:30 – художня гімнастика (особисте багатоборство; Таїсія Онофрійчук)

16:00 – настільний теніс (командний розряд чоловіки)

16:00 – стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки)

16:00 – важка атлетика (89 кг, чоловіки)

16:00 – футбол (жінки, за бронзу)

17:00 – волейбол (чоловіки, за бронзу)

19:00 – футбол (чоловіки, за золото)

19:00 – велоперегони (трекові, спринт, жінки)

19:09 – велоперегони (трекові, медісон, жінки)

19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за бронзу)

19:15 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за бронзу)

19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за бронзу)

19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за золото)

19:30 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за золото)

19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за золото)

20:30 – легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки)

20:30 – важка атлетика (71 кг, жінки)

20:37 – легка атлетика (штовхання ядра, жінки)

20:47 – легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки)

21:00 – легка атлетика (400 м, жінки)

21:00 – хокей на траві (жінки, за золото)

21:13 – легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки)

21:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки, за бронзу)

21:25 – легка атлетика (семиборство, 800 м, жінки)

21:34 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки, за бронзу)

21:57 – легка атлетика (10000 м, жінки)

22:00 – пляжний волейбол (жінки, за бронзу)

22:15 – брейкінг (жінки; потенційно Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко)

22:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки)

22:30 – бокс (до 71 кг, чоловіки, за золото)

22:37 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки)

22:45 – легка атлетика (400 м з бар’єрами, чоловіки)

22:47 – бокс (до 50 кг, жінки)

23:30 – пляжний волейбол (жінки, за золото)

23:34 – бокс (до 92 кг, чоловіки, за золото)

23:51 – бокс (до 66 кг, жінки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).