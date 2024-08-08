Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 9 серпня
У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боксі, боротьбі, брейкінгу, велоперегонах, веслуванні, волейболі, легкій та важкій атлетиці, настільному тенісі, пляжному волейболі, скелелазінні, стрибках у воду, тхеквондо, хокеї на траві, художній гімнастиці та футболі.
Детальний розклад медальних змагань на 9 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 9 серпня, фінали:
- 08:30 – марафонське плавання (10 км, чоловіки)
- 11:00 – настільний теніс (командний розряд, чоловіки, за бронзу)
- 13:35 – спортивне скелелазіння (трудність, чоловіки)
- 13:40 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 14:00 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, жінки)
- 14:20 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, чоловіки)
- 14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чоловіки)
- 15:00 – хокей на траві (жінки, за бронзу)
- 15:30 – художня гімнастика (особисте багатоборство; Таїсія Онофрійчук)
- 16:00 – настільний теніс (командний розряд чоловіки)
- 16:00 – стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки)
- 16:00 – важка атлетика (89 кг, чоловіки)
- 16:00 – футбол (жінки, за бронзу)
- 17:00 – волейбол (чоловіки, за бронзу)
- 19:00 – футбол (чоловіки, за золото)
- 19:00 – велоперегони (трекові, спринт, жінки)
- 19:09 – велоперегони (трекові, медісон, жінки)
- 19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за бронзу)
- 19:15 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за бронзу)
- 19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за бронзу)
- 19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за золото)
- 19:30 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за золото)
- 19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за золото)
- 20:30 – легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки)
- 20:30 – важка атлетика (71 кг, жінки)
- 20:37 – легка атлетика (штовхання ядра, жінки)
- 20:47 – легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки)
- 21:00 – легка атлетика (400 м, жінки)
- 21:00 – хокей на траві (жінки, за золото)
- 21:13 – легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки)
- 21:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки, за бронзу)
- 21:25 – легка атлетика (семиборство, 800 м, жінки)
- 21:34 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки, за бронзу)
- 21:57 – легка атлетика (10000 м, жінки)
- 22:00 – пляжний волейбол (жінки, за бронзу)
- 22:15 – брейкінг (жінки; потенційно Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко)
- 22:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки)
- 22:30 – бокс (до 71 кг, чоловіки, за золото)
- 22:37 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки)
- 22:45 – легка атлетика (400 м з бар’єрами, чоловіки)
- 22:47 – бокс (до 50 кг, жінки)
- 23:30 – пляжний волейбол (жінки, за золото)
- 23:34 – бокс (до 92 кг, чоловіки, за золото)
- 23:51 – бокс (до 66 кг, жінки, за золото)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).