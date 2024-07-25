У четвер, 25 липня, відбулось жеребкування олімпійського тенісного турніру. Своїх суперниць отримали і українські тенісистки. Варто зазначити, що у Парижі Україна має максимальне представництво в одиночному розряді серед жінок. Нашу державу там представлять перша ракетка України Марта Костюк, яка потрапила у число сіяних, півфіналістка цьогорічного Australian Open Даяна Ястремська, бронзова призерка попередньої Олімпіади Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Олімпіада-2024, теніс, одиночний розряд, перше коло:

Марта Костюк (Україна, WTA 19) – Юлія Путінцева (Казахстан, WTA 30)

(Україна, WTA 19) – Юлія Путінцева (Казахстан, WTA 30) Даяна Ястремська (Україна, WTA 26) – Лаура Пігоссі (Бразилія, WTA 110)

(Україна, WTA 26) – Лаура Пігоссі (Бразилія, WTA 110) Еліна Світоліна (Україна, WTA 31) – Моюка Учіджіма (Японія, WTA 66)

(Україна, WTA 31) – Моюка Учіджіма (Японія, WTA 66) Ангеліна Калініна (Україна, WTA 47) – Аранча Рус (Нідерланди, WTA 62)

Нагадаємо, Юлія Путінцева – казахська тенісистка російського походження, 30 ракетка світу. Найбільші її успіхи на турнірах Великого шлема – три виходи у чвертьфінали. У лютому 2017 року вона досягла свого найвищого рівня в одиночному розряді, ставши 27-м номером світового рейтингу.

Лаура Пігоссі – бразильська тенісистка, бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо у парному розряді. 29 серпня 2022 року досягла свого найкращого рейтингу в одиночному розряді, посівши 100-ту сходинку. Зараз посідає 108 місце рейтингу WTA.

Моюка Учіджіма – поточна перша ракетка Японії. Найвищим її досягненням у кар’єрі було 66-е місце в одиночному розряді, здобуте у липні 2024 року.

Аранча Рус – нідерландська тенісистка, колишня перша ракетка світу в юніорському рейтингу. Найкращим її місцем у світовому рейтингу була 41-ша позиція, яку вона посіла 18 серпня 2023 року.

Також Міжнародна федерація тенісу (ITF) схвалила участь двох жіночих дуетів від України у парному розряді. До раніше підтверджених сестер Людмили та Надії Кіченок офіційно приєднався ще один тандем у складі Марти Костюк та Даяни Ястремської.

Олімпіада-2024, теніс, парний розряд, перше коло:

Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт / Аліція Росольська (Польща)

(Україна) – Магда Лінетт / Аліція Росольська (Польща) Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – Чжан Шуай / Ван Сіньюй (Китай)

35-річна Чжан Шуай була другою ракеткою світу в парному розряді, вигравала в парі Australian Open (2019) та US Open (2021), грала у фіналі Вімблдону (2022). 22-річна Ван Сіньюй – переможниця Ролан-Гарросу у 2023 році та півфіналістка US Open 2023 року в парному розряді.

Старт тенісних змагань на ґрунтових кортах запланований на 27 липня. Турнір триватиме до 4 серпня.

Додамо, що найкращим досягненням українських тенісисток на Олімпіадах є бронзова медаль Еліни Світоліної у Токіо-2020. Еліна, а також сестри Кіченок двічі виступали на Іграх. По одному виступу мають Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Костюк мала виступити на Олімпіаді-2020, але через травму плеча знялась з турніру.