Кадр з фільму «76 днів»

В онлайн-кінотеатрі Docuspace триває показ фільмів з головної програми 18 Docudays UA «Повне одужання?» «Громадянин Біо» (реж. Тріш Долман) та «76 днів» (реж. Хао Ву, Вейші Чень, Анонім).

У фільмі «Громадянин Біо» чотири відомих біохакери розповідають про свій досвід радикальної медицини: вони хочуть подовжити людське життя. Крім того, герої діляться спогадами про суперечливого підприємця Аарона Трейвіка, смерть якого й досі лишається таємницею. Режисерка Тріш Долман запрошує в підпільний світ біохакінгу, маргіналів-біопанків та дослідників, які розробляють альтернативні ліки від серйозних захворювань.

Перші кадри фільму «76 дні» схожі на фантастичний апокаліптичний трилер. Утім, це не що інше як жахлива реальність минулого року, яка просочилася до нас з 11-мільйонного Уханя. 23 січня 2020-го місто закрили на карантин для боротьби зі спалахом нової епідемії Covid-19. «76 днів» – це приголомшливі історії людей, які опинилися в епіцентрі пандемії. У фільмі інтимні історії засвідчують і масштабну трагедію, і людську стійкість.

Дотично до теми фільму «76 днів» (про перші місяці боротьби з пандемією Covid-19. в Ухані 9 травня о 19:00 відбудеться правозахисна дискусія Rights Now! «Приборкання COVID-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?».

Кількість людей у світі, які заразилися COVID-19, перевищила 2 млн. У ВООЗ попереджають: наслідки пандемії ми долатимемо ще десятиліттями. Кризові явища у світі спостерігаються у різних сферах, але значно більше навантаження лягає на охорону здоров’я. Деяким країнам вдається цілеспрямовано виходити з ковідної кризи. Україна поки не може похвалитися успіхом, бо пандемія лише оголила недоліки системи охорони здоров’я.

Масштаби лиха мобілізували медиків, які з початку пандемії працюють понаднормово, на допомогу прийшли волонтери. Та чи на довго вистачить завзяття і ресурсів у волонтерів та медиків? Як реалізується державна політика з подолання пандемії? І що може зробити кожен з нас, щоб приборкати ковід?

Про це у дискусії «Приборкання COVID-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?» поговорять Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка (Чернівці), Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженої з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї, Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО «100% життя», Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої». Модерує Андрій Сем’янків, лікар, медичний блогер.

Транслюватимуть правозахисну дискусію на Docuspace.org, а також у Facebook фестивалю Docudays UA.