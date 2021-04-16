Співаний всесвіт Антонича

Театр імені Леся Курбаса виставить онлайн виставу «Формули екстази». У цій постановці актори творять особливу атмосферу, поєднуючи поезію Богдана-Ігоря Антонича із музикою Лисенка, Баха та лемківськими народними піснями. Відео буде доступне лише на час трансляції у суботу, 17 квітня, о 19:00 на Facebook-сторінці та Youtube-каналі театру.

«Намагаємося показувати те, що маємо в більш-менш достойній якості зняте. Плануємо, щоби зовсім не стояти, пробувати знімати й інші вистави», — розповів директор театру ім. Леся Курбаса Олег Цьона.

Пам'яті актора Бориса Міруса

У вівторок пішов із життя корифей-заньківчанин Борис Мірус. У 1949 році радянська влада засудили його на надуманим звинуваченням — підготовку замаху на Хрущова. Актор відсидів 10 років таборів у Воркуті, а після цього повернувся у львівський театр, де зіграв майже 200 ролей. Згадати цього актора заньківчани пропонують фільмом «Хазяїн» 1979 року із Борисом Мірусом у головній ролі. Трансляція на Facebook-сторінці театру у неділю, 18 квітня, о 19:00.

Онлайн-прем'єра вистави «Весілля»

Театральний центр «Слово і голос» запрошує на перегляд вистави «Весілля». Драматургію складають 28 старовинних українських весільних пісень, які разом зі сценографією та костюмами сплітаються у мереживо дійства. Вистава буде доступна лише на час трансляції у суботу о 20:00 на Youtube-каналі театру. Детальнішу інформацію можна знайти за цим посиланням.

Майстер-клас писанкарства

Дім Франка скликає на онлайн майстер-клас писанкарства із львівською мовознавицею Іриною Кметь. Долучитися до творчого процесу можна буде у неділю, 18 квітня, о 15:00 на платформі ZOOM. Посилання шукайте на Facebook-сторінці музею.

Філармонійні концерти

Безсмертна музика Петра Чайковського із балету «Лебедине озеро», а ще Йоганнес Брамс та Ріхард Штраус — на таку програму запрошує оркестр «INSO-Львів» та диригент зі Швейцарії Олександр Земцов. Слухайте пряму трансляцію онлайн у суботу, 17 квітня, о 18:00. А недільного вечора, 18 квітня, о 17:00 можна буде послухати «Нічні серенади» Йоганнеса Брамса і Антоніна Дворжака у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії та диригента з Америки Теодора Кухара. Посилання на подію знайдете на сайті філармонії.

Вистава «Король олень» з італійським присмаком

Перший театр виклав у вільний доступ виставу «Король олень». Ця постановка побудована на принципах італійського театру масок dell'arte, музиці і танцях, присмачених драмою графа Карла Гоцці. Посилання на відео шукайте на Facebook-сторінці колективу.

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