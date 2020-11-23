Оновлений «Магнус»

ТЦ «Магнус» є чи не найстарішим торговим центром Львова. Це історична будівля, побудована ще в 1912 році. Донедавна львів’яни та гості Львова знали цей об’єкт як взірець класичного європейського торгового центру. Та нещодавно «Магнус» здивував відвідувачів вражаючими концептуальними перевтіленнями.

Перші дизайнерські зміни помітні вже з вулиці. Увагу перехожих привертає ефектна стильна композиція з люстр на стелі. Ще одне рішення – яскраві світлові смуги в підлозі, що спрямовують відвідувачів та розподіляють потоки, організовані в торговому центрі. Для оздоблення були використані також латунні елементи – ними декоровані підлоги, портал ТЦ, люстри та дивани.

Останній поверх будівлі теж зазнав суттєвих змін. Стеля тут декорована чорними звукоізоляційними панелями, що чудово акцентують увагу на дзеркальній декоративній панелі. Ще на цьому поверсі змінилося оздоблення ліфтової шахти. Варто згадати і про ефектне завершення сходової клітки. Попри те, що такий інтер’єр є напрочуд сучасним, наповненим модерними рішеннями, фірмовий стиль «Магнуса» зберігся.

Повна реконструкція торгоого центру «Магнус»

Окрім естетичних удосконалень, дизайнери подбали про функціональність простору. Для комфортного перебування відвідувачів було збільшено кількість вбиралень, серед яких відтепер є кімната для матері та дитини, а також для людей з інвалідністю. На другому поверсі тепер є громадський простір, прикрашений деревами, композицією з люстри та м’якою зоною, де кожен може зарядити свій смартфон чи інший ґаджет. А на третьому поверсі ТЦ можна перекусити у затишній кав’ярні «The Wave Project», насолоджуючись неймовірним виглядом на Оперний театр.

«Це лише невелика частина нововведень та технічних змін, що були запроваджені під час реновації споруди», – запевняє Назар Вітюк, співзасновник дизайнерської компанії «SPACE», якій «Магнус» довірив втілення всіх перелічених вище оновлень.

Окрім улюблених магазинів, як-от: «Di Forte», «Favorite Shoes», «Lady Land», салон краси «Eva Studio», «Ilona», «La Chere», «Акцент», супермаркет «Рукавичка», в оновленому «Магнусі» запрацювали нові: «Emporio Armani», «Enso», «Sacvoyage», «Fashion Factory», «Apple Trand», «Crocus», «Gold Ua», кав’ярня «The Wave Project». Цей перелік не є вичерпним, адже ще є кілька доступних для оренди місць.

Після повної реконструкції торговий центр «Магнус» став торгово-офісним центром. Офіційне відкриття відбулось 31.10.2020. Офісні площі розміщені на 4-6 поверхах.

Це унікальне місце офісного типу, адже жодна інша будівля не може похизуватися такими панорамними виглядами на Оперний театр та Високий Замок. Великі панорамні вікна (висотою більше 4-х метрів) забезпечують не лише вигляд, але й відмінне наповнення офісу природнім світлом.

Ще одна перевага офісів у «Магнусі» – зручне планування. Монолітно-каркасний конструктив будівлі дозволяє забезпечити повноцінний формат open-space, який зараз є найбільш популярним.

Концепція «все о одному місці» також є ексклюзивною. Адже офіс для багатьох працівників є місцем, де вони проводять більшу частину свого життя. У цьому плані «Магнус» є максимально комфортним. Коли все необхідне поруч, то працювати значно приємніше.

Оренда у ТОЦ «Магнус» користується великою популярністю. Партнери дуже задоволені співпрацею, деякі з них навіть ведуть переговори про розширення їхнього робочого простору в 2 рази впродовж наступних декількох місяців. Вільних місць для оренди залишилося небагато, тож, якщо вас цікавить така конфігурація, варто поспішити.

А ви вже побували в оновленому «Магнусі»?

Завітайте за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, 1