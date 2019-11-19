Оновлену бібліотеку «Під Високим Замком» відкриють до кінця року

Місце для цікавих ідей та інтелектуального відпочинку. Бібліотека «Під Високим Замком», що на вул. Хмельницького, вже невдовзі стане сучасною медіатекою, куди з радістю приходитимуть не лише діти, а й дорослі. Масштабну реконструкцію коштом міста там мають завершити до кінця року. Відновлення закладу триває у межах програми «Львів 2020».

Оновлення бібліотеки «Під Високим Замком» на завершальному етапі. Новий багатофункціональний простір стане місцем, де кілька тисяч мешканців мікрорайону проводитимуть вільний час.

«Умови з самого початку відкриття цієї бібліотеки були дуже погані. Було дуже холодно. Старі котли, система утеплення, підлоги дуже холодні, вікна, які 60 років не мінялися», — пригадує директорка Централізованої бібліотечної системи для дітей Валентина Галушко.

Ремонт проводять у два етапи: оновлюють фасад будівлі, адже вона є архітектурною пам’яткою, та виконують внутрішнє оформлення.

«Зважаючи на те, що це пам’ятка архітектури, тут ззовні проводиться реставрація. Так само роботи по мережах, по облаштуванню роблять всередині. Було замінено вікна, замінено мережі. Також облаштовуються два входи», — пояснив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Медіатека буде поділена на декілька зон: подіум для театралізованих дійств, вмонтовані ніші для читання та гірки для наймолодших відвідувачів. Щоб задовольнити ці побажання читачів, довелося тричі переробляти проект.

«Ми спершу запропонували зміни по функціональній організації, тому що бібліотека більш класична і має такий чіткий поділ, а ми хотіли більш гнучке використання до якомога більшої кількості сучасних функцій пристосувати», — пояснює проектантка медіатеки Ольга Криворучко.

Ця бібліотека стане тринадцятою, яку оновили в межах проекту «Львів 2020». Коштом міста у Львові вже відкрили три медіатеки — «URBAN», «Smart» та «Wiki».

«Я переконаний, що мешканці, які живуть у цьому районі: і діти, і дорослі будуть тут частими гостями. Я думаю, що не захочуть навіть звідси виходити. Бо є така вже практика, коли ці нові простори, які ми створюємо, вони настільки є комфортні, що люди втікають із дому в бібліотеку», — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Медіатеку «Під Високим Замком» відкриють до кінця 2019 року. Автори проекту зазначають, що вона стане частиною оновленої вулиці Богдана Хмельницького.