Оператор «Vodafone Україна» запустив у Львові 4G

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:311550

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Оператор «Vodafone Україна» запустив у Львові 4G
фото з відкритих джерел
«Vodafone Україна» – другий оператор, який запустив 4G в Україні

Мобільний оператор «Vodafone Україна» у п’ятницю, 30 березня, запустив в Україні і, зокрема, у Львові мобільний зв’язок четвертого покоління, повідомляється на сторінці оператора у Facebook.

«Вітаємо Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одесу, у вас 4G!

І ця лихоманка потужною стрімкою хвилею розповсюдиться на інші міста України вже сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також в п’ятницю мобільний зв’язок четвертого поколіня запустив оператор lifecell, однак що стосується Львова, то, як випливає з інформації на карті покриття оператора, в цьому місті 4G запущене лише частково.

«Vodafone Україна», як і lifecell, запустив 4G на частотах 2600 мГц, аукціон на які відбувся 31 січня. Незабаром українські оператори також запустять 4G на частотах 1800 мГц, що дозволить покрити зв'язком цього покоління значно більшу частину території. Аукціон з продажу цих частот відбувся 6 березня.

Зазначимо, для використання зв'язку нового покоління абоненту необхідно мати SIM-карту з підтримкою стандарту 4G/LTE (USIM-картку) і смартфон з підтримкою мінімум 4G/LTE.

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