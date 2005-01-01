Мобільний оператор lifecell першим в Україні запустив 4G

У п’ятницю, 30 березня, мобільний оператор lifecell першим в Україні запустив технологію 4G. Мережу запущено в найбільших обласних центрах в місцях найбільшого скупчення людей.

Йдеться про технологію LTE Advanced Pro, яку українські оператори називають 4,5 G, що, як зазначає профільне видання ITC.ua, є маркетинговим ходом операторів.

Запуск у п’ятницю вранці відбувся в Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Сумах, Полтаві, Краматорську (Донецька область), Сєвєродонецьку (Луганська область), та Херсоні. На карті покриття ці міста не мають позначок про те, що покриття ще тестується, що означає, що мережа вже запущена, в той час як на інших містах, в тому числі й на Львові, такі позначки є.

На карті позначені міста України, де запустили 4,5 G. Клікніть для збільшення

В прес-релізі оператора також зазначено, що в Миколаєві, Чернігові, Житомирі, Рівному, Черкасах, Вінниці, Сєвєродонецьку та Краматорську, lifecell – єдиний оператор, який почав надавати послуги зв’язку четвертого покоління.

4.5G lifecell запустив на частоті 2600 мГц. До слова, на 30 березня запуск 4G на цих частотах анонсував також оператор Vodafone Україна.

Нагадаємо також, що в Україні незабаром мають запустити 4G на частотах 1800 мГц. В цьому діапазоні оператори матимуть можливість покрити значно більшу територію, ніж у діапазоні 2600 мГц. Аукціон з продажу цих частот відбувся 6 березня.

Зазначимо, для використання зв'язку нового покоління абоненту необхідно мати SIM-карту з підтримкою стандарту 4G/LTE (USIM-картку) і смартфон з підтримкою мінімум 4G/LTE.