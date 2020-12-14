Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував провайдера цифрового ефірного телебачення стандарту DVB-T2 ТОВ «Зеонбуд» за зловживання монопольним становищем при наданні послуг з трансляції програм загальнонаціональних телеканалів у цифровому форматі DVB-T2. У понеділок, 14 грудня, АМКУ зобов’язав «Зеонбуд» припинити порушення та наклав штраф у розмірі 25,726 млн грн.

Як наголошується в повідомленні комітету, з вересня 2011 року по грудень 2019 року «Зеонбуд», зловживаючи монопольним становищем, встановлював тарифи на телекомунікаційні послуги без будь-яких розрахунків та економічних обґрунтувань. При цьому в подальшому «Зеонбуд» змінював тарифи шляхом надання знижок без будь-якого економічного обґрунтування.

«У той же час знижки для різних телекомпаній варіювалися без жодних на те підстав. Тому виходило, що за одні й ті ж послуги різні компанії платили від нуля до 100% тарифу», – зазначили в АМКУ.

Своїм рішенням Комітет визнав такі дії «Зеонбуду» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем шляхом встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, «Зеонбуд» – єдиний в Україні провайдер цифрового телемовлення, який транслює сигнали телеканалів у форматі DVB-T2. В кінці жовтня поточного року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер продовжив ліцензії «Зеонбуду» ще на 10 років.

«Зеонбуд» – оператор цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4). Отримав ліцензію Нацради з питань телерадіомовлення в грудні 2010 року.

Компанією через низку кіпрських компаній володіють громадяни України Володимир Прокопенко, Ірина Аляб’єва, Олександр Шилов та Олександр Ільющенко. Також 1% компанії належить громадянину України Михайлу Моісеєву.