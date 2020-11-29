Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували перші порушення на вибори мера Чернівців. Порушення стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії. Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, на дільниці №730470 члени комісії станом на 9 ранку вже заповнили протокол підрахунку голосів, куди вписали прізвища та підписи членів ДВК.

Крім цього відразу на 16 дільницях недостатня кількість урн та кабінок для голосування. Крім цього на частині дільниць немає пандусів, чим обмежуються права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці №730528. Тут представники поліції і екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після звернення спостерігачів в поліцію, сторонні залишили дільницю.

Дільниця № 730465 знаходиться у приміщенні аеропорту. Через цей зал постійно проходять працівники аеропорту та охорона у вбиральню та за кавою.

Місцеві вибори відбулися одночасно по всій Україні 25 жовтня. Тоді виборці обирали представників місцевих органів влади та міських голів. У деяких містах призначили другий тур виборів мера чи депутатів до місцевих рад. Він відбувався 15 та 22 листопада.

Але на цьому місцеві вибори в Україні не завершилися. 29 листопада відбувається повторне голосування на виборах мера Чернівців. А 6 грудня відбудеться другий тур у Кривому Розі.

У Чернівцях жителі міста обирають між Романом Клічуком та Віталієм Михайлішиним.