Оприлюднено імена претендентів до Конституційного Суду за квотою президента

Конкурсна комісія, яка обирала кандидатів на посади судді Конституційного суду за квотою Президента, склала фінальний перелік з шести претендентів. Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед них – колишній міністр юстиції Сергій Головатий, завідувач кафедри в УжНУ Василь Лемак, завідувачка кафедри в Київському інституті інтелектуальної власності та права Анжеліка Крусян, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Павло Любченко, заввідділу Головного управління з питань конституційної реформи Адміністрації Президента Сергій Чехович та професорка ЛНУ ім. Франка Оксана Грищук.

Згідно з інформацією на сайті юридичного факультету, Грищук є докторкою юридичних наук, її наукові інтереси – філософія права, теорія держави і права.

Нині в Україні є вакантними чотири посади суддів Конституційного суду – два за квотою президента, два – за квотою парламенту.

LB.ua зазначає, що у разі призначення Головатого суддею Конституційного Суду, він автоматично зможе стати виконувачем обов'язків голови Конституційного Суду як старший за віком суддя (Головатому – 63 роки, нинішньому в.о. голови суду Вікторові Кривенку – 62).