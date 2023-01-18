Фільм розкриє катастрофічний вплив російської агресії на екологічний стан природи України

Оприлюднено тизер нового документального фільма Дмитра Грешка «Дівія». У картині йдеться про забруднення природи України внаслідок російської агресії. Зйомки тизеру відбулись на території Київської, Донецької та Харківської областях, які сильно постраждали після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, та були деокуповані.

Фільм розкриє катастрофічний вплив російської агресії на екологічний стан природи України. Безмежний масштаб трагедії не дає надію на швидке відновлення природи та очищення її від залишків війни.

Аби привернути увагу західної аудиторії та залучити додаткове фінансування для фільму, тизер фільму був розміщений для продажу на NFT платформі.

Розпочати роботу над проектом та зробити тизер стало можливо завдяки фінансовій підтримці стипендійної програми Film Boost спільно з Deutsche Filmakademie та Docudays Ua та грантовій програмі розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix.

Розробка проектупочалась у 2021 році, на той час ідеєю фільму був суспільства та індустріалізації на природу, але після 24 лютого автори вирішили сконцентруватися на дослідженні непоправної шкоди, яку приносять окупаційні російські війська.

«Незважаючи на всю складність ситуації та повномасштабну війну, дуже важливо фіксувати військові еко злочини росії та руйнування природних ландшафтів і екосистем. Для того, щоб зрозуміти, як вирішити проблему, ми повинні спочатку оцінити її масштаб», – вважає режисер майбутнього фільму Дмитро Грешко.