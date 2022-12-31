Загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам України внаслідок російського вторгнення становить понад 1, 5 трлн грн, заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба.

За його словами, від 24 лютого до Єдиного реєстру збитків внесли 1042 факти подій, які сталися на території України внаслідок збройної агресії Росії та спричинили шкоду довкіллю.

Своєю чергою заступниця голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна зазначила, за 10 місяців російської агресії вдалося заручитися підтримкою в ОБСЄ, ООН та ЮНЕП цій сфері.

«Спільно з ними розробляються методики, які відповідають міжнародним принципам та підходам. І в результаті – отримаємо відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю, внаслідок агресії РФ на території України», – переконана вона.

Як зазначає LB.ua, раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв, що збитки для екології України через війну становлять 38 млрд доларів і заявляв, що ця сума збільшиться, оскільки фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони.

За словами президента Володимира Зеленського, три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями.