Володимир Зеленський розказав ірландським студентам про масштаби російської агресії

Обстріли російськими військами території України призвели до знищення вже майже трьох мільйонів гектарів лісів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ірландії.

Глава нашої держави зазначив, що на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії учасники погодили спільну декларацію з 52 пунктів, яку формально підтримала і РФ.

«Однак реально вона (Росія – ред.) порушує більшість принципів, які містить декларація. А деякі болісні глобальні проблеми, які «двадцятка» намагається вирішити, узагалі свідомо створені Росією», – зазначив Зеленський.

Зокрема, президент звернув увагу на пункт, яким члени G20 затвердили зусилля щодо протидії кліматичним змінам.

відео Офісу президента

«Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже три мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисячі злочинів Росії проти довкілля», – наголосив він.

Глава України згадав і про інші руйнування, завдані окупантами на території держави. Зокрема, за словами Зеленського, російські війська з початку повномасштабного вторгнення обстріляли вже 2719 закладів освіти, 332 з яких повністю зруйнували. Крім того, ворожа армія знищила сотні українських лікарень.

Однак пункти, які стосуються доступу до освіти й медицини, також містяться в декларації G20. Аналогічно, держава-агресор нехтує й іншими принципами, закріпленими в документі.

Зважаючи на це, президент вкотре наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, у тому числі запровадження нових санкцій. Крім цього, він закликав студентів Ірландії до поширення у світі правди про війну РФ проти України.

«Чим більше буде колективних зусиль, тим швидше ми змусимо Росію піти з української землі і виконувати зобов‘язання перед світом», – підсумував Зеленський.