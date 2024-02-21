Ірма Вітовська зіграла Ольгу Франко

Оприлюднено новий трейлер романтичної комедії Олександра Березаня «Смак свободи» про високу українську кухню. Він розкриває історію головної героїні Варі (акторка та блогерка Ірина Кудашова), як понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але життя Варі докорінно змінює дивовижна знахідка – книжка легенди української кухні Ольги Франко «Перша українська загально-практична кухня». Авторка книги й сама присутня у стрічці – її зіграла Ірма Вітовська.

Творці фільму радилися з нащадками родини Франко щодо спогадів про пані Ольгу, сімейних українських традицій та страв, які вона готувала. Гастрономічною експерткою фільму стала Маріанна Душар, дослідниця української кухні. «Смак свободи» зображує нашу національну кухню не лише з боку улюблених домашніх смаколиків, але і як справжні витвори високого кулінарного мистецтва.

У камео глядачі також побачать українську співачку кримськотатарського походження, переможницю Євробачення-2016 Джамалу. Вона з’явиться у ролі самої себе у дуже відповідальний момент та стане ще одною чарівною феєю у житті Варі. Також у епізоді з’явиться шеф-кухар, ведучий шоу «На Ножах» Алекс Якутов.

«Смак Cвободи» виходить у прокат 7 березня 2024 року.