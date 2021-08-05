Rocky Leon відкриє фестиваль Zaxidfest-2021, що стартує 27 серпня

Під час музичного фестивалю Zaxidfest 2021 виступить австрійський виконавець Rocky Leon, а також три білоруські гурти. Фестиваль відбуватиметься протягом 27-29 серпня у Родатичах.

Найбільший музичний фестиваль Zaxidfest 2021 відкриє відомий австрійський виконавець Rocky Leon. Співак став відомим після виходу відео на трек «Quit Your Whining».

Як повідомляють організатори, Rocky Leon –не єдиний іноземний виконавець, який цьогоріч завітає на фестиваль Zaxidfest 2021. Серед анонсованих артистів також є білоруси Ляпис 98, Molchat Doma та Intelligency. Також на фестивалі виступлять й популярні українські виконавці: Океан Ельзи, Антитіла, The Hardkiss, 5`nizza, ДАХАБРАХА, KAZKA, Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna та багато інших.

Zaxidfest – найбільший заміський фестиваль України, який цього року триватиме упродовж 27-29 серпня на відпочинковій базі «Чарівна долина» в Родатичах. Окрім музичної частини на території Zaxidfest працюватиме розважальна зона, фудкорти, зона громадських організацій і ярмарок хенд-мейд майстрів. Квитки на Zaxidfest 2021, а також абонементи у наметове містечко та паркінг вже у продажу на zaxidfest.com.