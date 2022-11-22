Європейська мовна спілка (ЄМС), яка є організатором пісенного конкурсу «Євробачення», оголосила у вівторок, 22 листопада про масштабні зміни, які стосуються глядацького голосування. Про це повідомив сайт конкурсу.

Згідно із затвердженими змінами, наступного року країни, які вийдуть у фінал, визначатимуться виключно на основі голосів глядачів, а не на основі глядацького й суддівського голосувань, як це було з 2009 року. Журі в кожній країні, яка бере участь у відповідному півфіналі, все одно голосуватиме, але їхні голоси використовуватимуться лише в тому випадку, якщо дійсне телеголосування не буде зареєстрованим або можливим в окремій країні.

Крім того, вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участь у «Євробаченні», також зможуть проголосувати за свої улюблені пісні. Водночас йдеться не про всі країни світу. Перелік країн, яким буде дозволено таке голосування, оприлюднять пізніше.

«У 2023 році лише глядачі пісенного конкурсу Євробачення вирішуватимуть, які країни пройдуть до Гранд-фіналу, і, враховуючи глобальний вплив події, кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, зможе віддати свої голоси за свої улюблені пісні», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили організатори, глядачі в усіх країнах-учасницях як і раніше зможуть голосувати за допомогою SMS, телефону або через застосунок Євробачення Song Contest. Жителі решти країн світу зможуть голосувати на спеціальній захищеній онлайн-платформі. Водночас для цього знадобиться банківська картка. Це означає, що голосування буде платним.

Організатори стверджують, що ці зміни не вплинуть суттєво на відсотковий баланс 50/50 між балами журі та балами громадськості. Організатори повідомили, що вплив аудиторії зросте на 0,6%.

«Євробачення-2023» пройде у британському Ліверпулі. Велика Британія посіла друге місце на «Євробаченні-2022», але прийме конкурс через те, що Україна, яка перемогла цьогоріч, перебуває в стані війни і, на думку ЄМС, не зможе прийняти конкурс.