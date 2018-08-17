Організаторку виборів Путіна в окупованому Криму засудили до умовного терміну

Засуджена (на фото — в центрі) незаконно організувала і проводила в окупованих Росією Криму й Севастополі збір підписів на підтримку висування Володимира Путіна кандидатом на пост президента Росії

Деснянський районний суд Києва засудив до умовного терміну громадянку України – активістку російської громадської організації «Волонтеры победы» Олену Юревич, яка притиправно брала участь в організації незаконних виборів президента РФ на території окупованого Росією Криму.

Як повідомила прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим, обвинувачена визнала провину та уклала зі слідством угоду.

«Згідно з вироком обвинувачену визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), призначено покарання у вигляді 3 років та 3 місяців позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України останню звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Представники держаного обвинувачення пояснили, що умовний термін призначено через активне сприяння розкриттю злочину, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Юревич під час обрання запобіжного заходу, фото RFE/RL

Як згодом повідомив «Укрінформ» з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим, умовне покарання жінка відбуватиме в Україні. У разі якщо Одновол порушить умови іспитового терміну, вона відбуватиме покарання вже не умовно.

«Вона без дозволу не має право виїжджати за межі країни, за межі міста – тільки з дозволу. Буде встановлено місце проживання, і фактично будь-яке переміщення контролюватиметься відповідними органами», – зазначили в прокуратурі.

Як писав ZAXID.NET, у квітні 2018 року головного управління СБУ в АРК затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом в тимчасовому пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» кримчанку Олену Юревич (за укладеним в окупованому Криму шлюбом вона має прізвище Одновол, – ред.), яка, за даними слідства, займалася агітацією і збором підписів на підтримку Володимира Путіна на «виборах» президента РФ на півострові. Юревич (Одновол) є одним з керівників кримського відділення Всеросійського громадського руху «Волонтери перемоги»

Прокуратура АРК повідомила Юревич (Одновол) про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Нині засуджена перебуває на восьмому місяці вагітності.

Як писала «Новинарня», одружившись наприкінці 2016 року, Олена Юревич змінила прізвище в російському паспорті на Одновол. Але від українського, оформленого на дівоче прізвище, Юревич не відмовилася. Українські органи влади про одруження з громадянином Росії вона не повідомила.

За старим паспортом вона неодноразово відвідувала Україну. Наприклад, весільну подорож любителька Путіна та патріотка Росії і її чоловік здійснили до Львова у січні 2017 року. Після цього вона ще декілька раз відвідувала материкову Україну, лише в квітні після гостин у родичів її затримали українські правоохоронці.