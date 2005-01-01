«Ощадбанк» скасував комісію за оплату комунальних платежів онлайн

«Ощадбанк» скасував комісію при здійсненні платежів в інтернет- та mobile-банкінгу

Державний «Ощадбанк» скасував комісію при здійсненні платежів в інтернет- та mobile-банкінгу «Ощад 24/7». Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

«З 10 січня 2018 року абоненти Ощадбанку можуть оплачувати будь-які рахунки, в тому числі за житлово-комунальні послуги, в WEB- і mobile-банкінгу без комісій», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, оплату товарів і послуг за реквізитами будь-якої компанії на рахунки, відкриті в українських банках, можна здійснювати з власного карткового або поточного рахунку, відкритого в «Ощадбанку».

В банку зазначили, що система передбачає створення шаблонів, а саме заповнення реквізитів тільки один раз, і подальше їх використання для швидкої оплати. Крім того, можна створити платіжне доручення - регулярний автоматичний платіж.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в грудні «Ощадбанк» два дні не приймав комунальні платежі. Тоді в банку пояснювали це тим, що «Ощадбанк» перейшов на новий план рахунків бухгалтерського обліку.

Крім цього, «Ощадбанк» запровадив технологію для захисту від шахрайства в інтернеті.