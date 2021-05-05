Особисті дані 32 млн українців продавали на київському ринку
За продаж даних правоохоронці затримали двох братів
Правоохоронці повідомили про підозру двом братам, яких спіймали на збуті конфіденційної інформації з баз даних відносно 32 млн громадян, повідомила в середу, 5 травня, Київська міська прокуратура.
За інформацією правоохоронців, на початку 2021 року двоє чоловіків, які виявилися рідними братами, вступили у змову з працівниками банківських установ та державних органів і отримували від них інформацію про понад 32 млн громадян України з різних баз даних, з метою подальшого її збуту зацікавленим особам.
Після отримання необхідної інформації про громадян, підозрювані продавали її під виглядом продажу комп’ютерних ігор на одному з київських ринків.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та понад 50 оптичних дисків.
Одному з підозрюваних вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту.
Також у прокуратурі зазначили, що коло причетних до злочину осіб наразі встановлюється.