Для цього сорту найкраще підійде місце з легкою напівтінню

Деякі декоративні рослини привертають увагу лише під час цвітіння, але гортензія Avelroz залишається виразною протягом усього сезону. Її особливість – не тільки двоколірні мереживні суцвіття, а й листя, яке змінює забарвлення від пурпурово-зеленого навесні до червоно-фіолетового восени. Компактний кущ заввишки близько 1–1,2 м можна вирощувати навіть у невеликому саду або контейнері. Як садити і вирощувати таку квітку, пише Radio Сlub.

Чим особлива гортензія Avelroz

Avelroz Dolmyf – сорт гортензії, який відрізняється від багатьох інших представників цієї групи незвичайною будовою та забарвленням суцвіть. Вони не мають форми щільних куль, а нагадують мереживні парасольки. По краях розташовані великі декоративні квітки, а в центрі – дрібніші, які поступово світлішають майже до білого кольору.

Завдяки цьому виникає виразний контраст: світла середина ніби підсвічує рожеві пелюстки по краях. До того ж забарвлення рослини змінюється залежно від пори року, тому кущ не втрачає декоративності навіть до початку цвітіння або після його завершення.

Сорт виростає приблизно до 1–1,2 м заввишки та формує компактну округлу крону. Він підходить для невеликих ділянок, де для великих кущів гортензій може не вистачати місця.

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Як змінюється забарвлення гортензії від весни до осені

Навесні Avelroz розпускає молоде листя з пурпурово-зеленим відтінком. Згодом воно стає зеленішим, хоча на ньому часто зберігається темнуватий або пурпуровий тон. Тому кущ виглядає декоративно ще до появи перших квітів. Особливо вдало він поєднується зі світло-зеленими багаторічниками, хостами та рослинами зі сріблястим листям.

Основний період цвітіння припадає на червень і липень. У цей час на кущі з’являються плоскі мереживні суцвіття з великими крайовими квітками та дрібнішими квітками в центрі. Спочатку в забарвленні можуть переважати світлі білувато-рожеві тони, а в міру розпускання рожевий стає насиченішим.

Улітку відтінки продовжують змінюватися: рожевий може переходити в рожево-червоний і малиновий. На забарвлення також впливає кислотність ґрунту. У кислішому субстраті квіти здатні набувати синюватих або пурпурових тонів, тому рослини одного сорту в різних умовах можуть мати неоднаковий вигляд.

За сприятливих умов наприкінці літа або на початку осені можлива ще одна, менш рясна хвиля цвітіння. Видалення суцвіть, які вже відцвіли після першої хвилі, може сприяти повторному утворенню квітів.

Восени змінюється не лише вигляд суцвіть, а й листя. Воно набуває червоних, пурпурових і темно-фіолетових відтінків. На тлі яскравої осінньої крони можуть залишатися старі рожево-червоні суцвіття, завдяки чому кущ зберігає декоративність до завершення сезону.

Де посадити гортензію Avelroz

Для цього сорту найкраще підійде місце з легкою напівтінню. Бажано, щоб рослина отримувала сонячне світло вранці або ввечері, але була захищена від палючих променів у найспекотніші години дня.

Ґрунт має бути пухким, поживним, багатим на органічні речовини та добре дренованим. Важливо підтримувати помірну вологість землі, адже пересихання особливо небажане під час формування бутонів і цвітіння.

Після висаджування замульчуйте пристовбурну ділянку корою, компостом або іншим органічним матеріалом. Мульча допоможе довше зберігати вологу біля коренів і зменшить пересихання верхнього шару ґрунту.

Як правильно обрізати гортензію

Avelroz не потребує сильної щорічної обрізки. Наприкінці зими або на початку весни достатньо видалити сухі, пошкоджені та найстаріші пагони.

Молоді сильні гілки краще зберігати, особливо якщо на них уже сформувалися добре помітні бруньки. Надмірне обрізування може призвести до втрати частини майбутніх квітів, тому не варто радикально вкорочувати весь кущ без потреби.

Коли висаджувати Avelroz і чи можна вирощувати її у вазоні

Гортензію цього сорту можна садити навесні або восени. Якщо обираєте осінній період, важливо зробити це завчасно, щоб рослина встигла вкоренитися до настання стійких морозів.

Коли осінь затягнулася, ґрунт сильно охолов або вже почав промерзати, посадку у відкритий ґрунт краще відкласти. Альтернативою стане великий вазон: завдяки компактним розмірам Avelroz підходить для контейнерного вирощування. Навесні кущ можна пересадити в сад або залишити в горщику на терасі.

Для контейнера обирайте місткість із великими дренажними отворами та використовуйте пухкий субстрат, який добре утримує вологу. Узимку особливо важливо захистити кореневу систему від сильного промерзання.