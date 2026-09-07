Існує кілька видів гортензій, які не слід обрізати восени

Гортензії вважають доволі витривалими рослинами, однак обрізка в невідповідний час може гальмувати їхній подальший ріст і знизити інтенсивність цвітіння наступного разу. Тому існує кілька видів гортензій, які не слід обрізати восени. Martha Stewart розповідає про види гортензій, які не слід обрізати восени.

Гортензії великолисті.

Обрізайте гортензії великолисті (Hydrangea macrophylla) до появи нових пагонів наприкінці зими або на початку весни.

«Після того, як квіти потемніють наприкінці літа, ми рекомендуємо залишити їх на рослині до кінця зими», – каже Лотте Берендсен, сертифікована ботаністка з додатку PlantIn.

Під час зимових холодів і морозів відцвілі квіти слугують захистом для молодих бруньок, що з’являються на рослині.

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Гортензії дуболисті.

Найкращий час для обрізки гортензій дуболистих (Hydrangea quercifolia) – літо, приблизно з червня по липень, одразу після закінчення цвітіння.

«Якщо обрізати восени, ви суттєво вплинете на ріст наступного року, випадково видаливши багато нових бруньок», – каже Берендсен.

Окрім цього ця рослина не потребує значного обрізання. Якщо ваша гортензія не надто розрослася, сильна обрізка не потрібна.

Гірські гортензії.

Як і у випадку з великолистними гортензіями, залиште суцвіття гірської гортензії (hydrangea serrata) на рослині до весни. Це допоможе захистити молоді пагони та бруньки.

«Ми рекомендуємо видаляти відмерлі та старі пагони з куща безпосередньо перед початком вегетаційного періоду – наприкінці зими або на самому початку весни», – каже Берендсен.

Гортензії волотисті.

Гортензія волотиста (Hydrangea paniculata) – популярний сорт, відомий своєю надзвичайною морозостійкістю. І цей сорт слід обрізати наприкінці зими – на початку весни, видаляючи відцвілі суцвіття та формуючи крону.

Плетисті гортензії.

Обрізати плетисті гортензії слід влітку, після закінчення цвітіння. Але цим гортензіям не потрібна сильна обрізка, просто видаліть відмерлі або відцвілі квіти та гілки.