Курсанти Академії сухопутних військ на муштрі

Абітурієнтів запрошують на навчання у військові заклади вищої освіти. Про умови та особливості навчання на брифінгу 4 квітня розповіли представники Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та відділення Харківського військового інституту танкових військ. Обидва виші працюють у Львові. Для курсантів військових навчальних закладів навчання є безкоштовним, також перевагою є гарантоване працевлаштування.

Умови вступу до військових закладів вищої освіти

В Україні є 14 вищих військових навчальних закладів, де готують бакалаврів за обраними спеціальностями. Для вступу до навчального закладу необхідно подати заяву із вказанням потрібної спеціалізації, підготувати документи, пройти військово-лікарську комісію.

Вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів та закладів фахової передвищої військової освіти триває до 1 червня. Туди можуть вступати як хлопці, так і дівчата віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту.

Навчання триває 4 роки на бакалавраті за денною формою. Освітній рівень «магістр» опановують 2 роки.

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Переваги військових закладів, який немає у цивільних вишах

Навчання та проживання є безкоштовним. Стипендія 8 тисяч щомісяця для студентів 1-2 курсів, а 3-4 курсів – від 20 тисяч. Безплатні медичні послуги та водійське посвідчення. Відпустки студентам, чого немає в цивільних ВНЗ.

Разом з військовою освітою, студенти можуть отримати й цивільну спеціалізацію:

військова журналістика,

військова психологія,

військове правознавство,

інженерні технології,

програмування.

«Хочу наголосити, що випускники вищих військових навчальних закладів отримують гарантоване працевлаштування. При закінченні навчання студент має укласти контракт на військову службу терміном на 5 років. Після цього людина має вибір: або продовжувати служити, або ні», – розповів начальник відділення рекрутингу та комплектування Шевченківського РТЦК та СП Юрій Синюшко.

Де можна вивчитися на військового на Львівщині

На Львівщині працюють такі військові виші:

Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Військовий інститут танкових військ, який переїхав з Харкова і пропонує 3 спеціальності:

управління діями підрозділів танкових військ;

озброєння та військова техніка;

радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ.

«Після випуску особовий склад лейтенантів можуть служити у всіх підрозділах ЗСУ: сухопутні, повітряно-десантні, морська піхота, Нацгвардія та інші. Для вступу до ВВНЗ кандидати складають національний мультипредметний тест, проходять фізичну підготовку, психологічне обстеження у фахівця та військово-лікарську комісію», – зазначив відповідальний секретар приймальної комісії Військового інституту танкових військ НПУ ХПІ Сергій Баранов.

Отримати додаткову інформацію про вступ до ВВНЗ можна на спеціальному сайті рекрутингу Шевченківського РТЦК та СП, де є всі дані про військову освіту, умови на курсантів, можливості після випуску.