Освіта у вищих військових навчальних закладах: умови, переваги та гарантії
Абітурієнтів запрошують на навчання у військові заклади вищої освіти. Про умови та особливості навчання на брифінгу 4 квітня розповіли представники Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та відділення Харківського військового інституту танкових військ. Обидва виші працюють у Львові. Для курсантів військових навчальних закладів навчання є безкоштовним, також перевагою є гарантоване працевлаштування.
Умови вступу до військових закладів вищої освіти
В Україні є 14 вищих військових навчальних закладів, де готують бакалаврів за обраними спеціальностями. Для вступу до навчального закладу необхідно подати заяву із вказанням потрібної спеціалізації, підготувати документи, пройти військово-лікарську комісію.
Вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів та закладів фахової передвищої військової освіти триває до 1 червня. Туди можуть вступати як хлопці, так і дівчата віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту.
Навчання триває 4 роки на бакалавраті за денною формою. Освітній рівень «магістр» опановують 2 роки.
Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!
Переваги військових закладів, який немає у цивільних вишах
- Навчання та проживання є безкоштовним.
- Стипендія 8 тисяч щомісяця для студентів 1-2 курсів, а 3-4 курсів – від 20 тисяч.
- Безплатні медичні послуги та водійське посвідчення.
- Відпустки студентам, чого немає в цивільних ВНЗ.
Разом з військовою освітою, студенти можуть отримати й цивільну спеціалізацію:
- військова журналістика,
- військова психологія,
- військове правознавство,
- інженерні технології,
- програмування.
«Хочу наголосити, що випускники вищих військових навчальних закладів отримують гарантоване працевлаштування. При закінченні навчання студент має укласти контракт на військову службу терміном на 5 років. Після цього людина має вибір: або продовжувати служити, або ні», – розповів начальник відділення рекрутингу та комплектування Шевченківського РТЦК та СП Юрій Синюшко.
Де можна вивчитися на військового на Львівщині
На Львівщині працюють такі військові виші:
- Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
- Військовий інститут танкових військ, який переїхав з Харкова і пропонує 3 спеціальності:
- управління діями підрозділів танкових військ;
- озброєння та військова техніка;
- радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ.
«Після випуску особовий склад лейтенантів можуть служити у всіх підрозділах ЗСУ: сухопутні, повітряно-десантні, морська піхота, Нацгвардія та інші. Для вступу до ВВНЗ кандидати складають національний мультипредметний тест, проходять фізичну підготовку, психологічне обстеження у фахівця та військово-лікарську комісію», – зазначив відповідальний секретар приймальної комісії Військового інституту танкових військ НПУ ХПІ Сергій Баранов.
Отримати додаткову інформацію про вступ до ВВНЗ можна на спеціальному сайті рекрутингу Шевченківського РТЦК та СП, де є всі дані про військову освіту, умови на курсантів, можливості після випуску.