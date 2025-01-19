Роман Качур командує 55-ю окремою артилерійською бригадою «Запорізька Січ»

Для Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові обрали нового керівника. Ним стане 40-річний полковник, Герой України Роман Качур. Про це у щоденному відеозверненні 19 січня повідомив президент України Володимир Зеленський. Новий очільник проведе повний аудит навчального закладу.

«У застосунку “Армія+” завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. ️Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими», – повідомив президент.

Він зазначив, що доручив міністру оборони призначити полковника Романа Качура на посаду начальника академії.

«Нам потрібна максимально якісна підготовка наших офіцерів, підготовка на основі досвіду цієї війни, героїзму українських хлопців на фронті. Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести повноцінний аудит в академії: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії», – розповів Володимир Зеленський.

Відео 2022 року зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ

Як писав ZAXID.NET, 40-річний полковник Роман Качур командував 55-ю окремою артилерійською бригадою «Запорізька Січ», яка є найстарішою артилерійською бригадою в ЗСУ. Він родом із Сум, навчався у Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії.

З 2014 року Качур був начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади, а у 2018 році став командиром 55-ї бригади «Запорізька Січ». Він брав участь в АТО, а з початку повномасштабної війни його бригада воювала на Донецькому напрямку. У 2016 та 2022 роках Качур отримав орден Богдана Хмельницького I, II та III ступенів. У травні 2022 року президент надав Качуру звання Героя України.

Нагадаємо, попереднім очільником військової Академії впродовж 20 років був генерал Павло Ткачук. Щодо нього розпочали розслідування про незаконне збагачення, були численні скарги студентів, а через зловживання посадовців академії відкрили десять кримінальних проваджень вже після початку повномасштабного вторгнення.