«Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни», – сказав у вечірньому зверненні 13 січня президент Володимир Зеленський про Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Цьому передували 20 років перебування на посаді начальника академії Павла Ткачука, розслідування його незаконного збагачення, скарги студентів та десять кримінальних проваджень через зловживання посадовців академії, які відкрили вже після початку повномасштабного вторгнення.

Нового начальника академії військові вибиратимуть до 17 січня, проголосувавши у додатку «Армія+». П'ятьох кандидатів обирали головком Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Крім цього, військові можуть залишити свої коментарі щодо майбутнього навчального закладу, які президент обіцяв врахувати. ZAXID.NET розповідає про кожного з претендентів на посаду очільника вишу.

«Єдиний командир бригади наземних сил, який з 2022 року залишився на посаді»

«Всю свою службу офіцерську я пройшов на посадах: командир, командир, начальник, командир, слухач, командир, командир», – так розповідає про свій досвід 43-річний полковник Олександр Бакулін, який є першим у списку на посаду начальника академії. Військовий народився на Луганщині у місті Ровеньки, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, Національному університеті оборони України. Бакулін служить у лавах ЗСУ з липня 1999 року.

Олександр Бакулін під час інтерв'ю для ABC News, травень 2024 року. Скриншот з відео ABC New

Олександр Бакулін був командиром 41-го окремого мотопіхотного батальйону, командиром Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Напередодні повномасштабного вторгнення, 11 лютого 2022 року, він очолив 57-у окрему мотопіхотну бригаду Костя Гордієнка, яка дислокується у Новій Каховці на Херсонщині. Саме ця бригада однією з перших вступила в бій з окупантам, коли ті перейшли кордон у Харківській області. Військовий брав участь у боях за Бахмут. У 2023 році він отримав відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» за оборону Куп’янська. Раніше, у 2018 та 2022 роках, він отримував орден Богдана Хмельницького III та ІІ ступенів.

«57-ма бригада ніколи не відсиджувалася позаду. Вона завжди на найважчих напрямках. Це Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Бахмут. Зрозуміло, й Херсонщина. Колись один з моїх начальників сказав: "Не наступав – не воював". Тепер я сміливо всім кажу, що ми дійсно воювали. Не можу дозволити собі емоцій і своїм командирам, які починають емоційно реагувати на втрати. Командир не може бути емоційним. Треба спокійно робити свою роботу», – розповідав Олександр Бакулін.

Також військовий говорив про спілкування й роботу зі своїм колективом. У коментарях та інтерв'ю ЗМІ він неодноразово говорив про наполегливість та мотивацію солдатів.

«Сили беру у спілкування з підлеглими. Робота з людьми важка, але всю свою службу я був командиром: вчив, займався і спілкувався з людьми. З одного боку вони багато сили забирають, а з іншого боку надихають, коли бачиш результат своєї роботи й що люди за тобою йдуть. В нас дійсно багато солдатів герої. Коли командир отримує поранення в шию, його евакуюють, витягають уламок, а він після цього повертається у стрій. Саме на таких людях воно й тримається, саме такі люди принесуть нам перемогу», – казав Олександр Бакулін.

Також у березні 2023 в інтерв'ю «5 каналу» Олександр Бакулін розповідав про менеджерські навички в роботі комбрига й про відгуки військових про свою роботу. За його словами, було легше отримати позитивний відгук від солдатів, коли воюєш з ними пліч-о-пліч.

«При всьому бажанні бути поруч з солдатами, я цього фізично не можу зробити… Особисто для мене це не зовсім приємна ситуація, тому що бувши командиром роти й батальйону більшість особового складу мене оцінювали позитивно. Зараз не можу бути поряд з солдатами, тому є багато негативу від рідних військовослужбовців. Я дуже розумію людей, в яких хтось загинув, я не маю до них претензій», – розповідав про свою роботу Бакулін.

Полковник Олександр Бакулін у Бахмуті, лютий 2023 року. Відео зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ

Бакулін активно адвокатує надання Україні західного озброєння. В інтерв'ю американському телеканалу ABC News у травні 2024 року полковник розповідав, що неможливо ефективно оборонятися без військової допомоги партнерів.

У жовтні 2024 року головний редактор «Цензор.нет» та військкор Юрій Бутусов розповідав, що впродовж 2023 року Сирський змінив 73 командирів бригад. Єдиним командиром бригади наземних сил, який залишився на посаді з 2022 року, є саме Олександр Бакулін.

«Зірвав наступ окупантів на Покровському напрямку»

Другий у списку на посаду очільника академії – 35-річний полковник та командир 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук. Зазначимо, що військовий непублічний та не давав коментарів для ЗМІ.

Ласійчук родом з Миколаєва, навчався на кафедрі військової підготовки Миколаївського державного університету, Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. У лавах Збройних сил військовий служить з липня 2010 року. Ласійчук брав участь в АТО й продовжив захищати країну після початку повномасштабного вторгнення. Він має звання Героя України, у 2015 та 2022 роках отримував ордени Богдана Хмельницького III та ІІ ступенів.

Євген Ласійчук отримує орден «Золота Зірка», листопад 2024 року. Фото Офісу президента

У листопаді 2023 року Володимир Зеленський нагородив Ласійчука орденом «Золота Зірка». На сайті Офісу президента йдеться, що 25-та бригада під командування полковника мала успіхи на території Харківської та Донецької областей. Крім цього, захисники під керівництвом Ласійчука зірвали наступ росіян на Покровському напрямку у березні 2024 року. Тоді ворог залучив 36 танків і 12 БМП.

«Загалом за час оборони на цьому напрямку воїни бригади знищили майже тисячу окупантів та ще понад півтори тисячі поранили, а також ліквідували 43 танки, 81 БМП, 4 БТР, 1 РСЗВ та 17 безпілотників», – розповідав Офіс президента у листопаді 2024 року.

Один з наймолодших генералів України

Бригадний генерал, 40-річний Михайло Сидоренко, наразі перебуває на посаді заступника командувача військ оперативного командування «Північ». Військовий родом з Харківщини й навчався у Харківському інституті танкових військ, Національному університеті оборони України. У Збройних силах Сидоренко служить з липня 2002 року. Звання генерала він отримав у віці 38 років і є одним з п'яти українських військових, які з початку повномасштабної війни до 40 років отримали генеральські погони.

Сидоренко з березня 2022 року по червень 2023 року командував 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс». Під його керівництвом підрозділи бригади перейшли в наступ та деокупували низку населених пунктів Київщини, відбили наступ ворога та втримали рубежі біля села Покровське на Донеччині. У 2023 році генерал очолив 169-й навчальний центр (більш відомий як навчальний центр «Десна»).

За захист України у вересні 2014 року Михайло Сидоренко отримував орден Богдана Хмельницького III ступеня, а у грудні 2022 року його відзначили «Хрестом бойових заслуг».

Володимир Зеленський вручає Михайлові Сидоренку «Хрест бойових заслуг», грудень 2022 року. Фото Офісу президента

В інтернеті можна знайти єдине інтерв'ю Михайла Сидоренка, яке він дав блогеру Володимиру Золкіну у лютому 2023 року, коли перебував на посаді комбрига бригади «Едельвейс». Він розповідав, що брав участь в антитерористичній операції. Зокрема, у Довгенькому, Словʼянську та Краматорську.

«Можливо десь там в окопах з хлопцями не сидів, але знаю, що таке планування бою, що таке обстріли, що таке контратаки. Ну, і в цілому, що таке управління військами», – говорив Михайло Сидоренко.

Зазначимо, що кандидатуру Сидоренка підтримав військовослужбовець Олександр Попович, який публічно критикував керівництво сухопутної академії й був одним із курсантів, які надіслали скарги до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами Поповича, його відрахували з вишу через проактивну позицію.

Начальник головного управління ракетних військ та артилерії Генштабу

Четвертим кандидатом на посаду начальника сухопутної академії є 43-річний бригадний генерал Сергій Баранов, який зараз очолює Головне управління супроводження ракетних програм. Баранов родом із Запоріжжя, навчався у Військовому інститут ракетних військ і артилерії Сумського держуніверситету, Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. У лавах Збройних Сил Баранов перебуває із серпня 1997 року.

З березня 2015 року Сергій Баранов командував 44-ю окремої артилерійською бригадою, яка базується в Тернополі, а на початку 2015 року отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. У 2016 році він працював над відновленням військових містечок у Теребовлі та Чорткові.

В інтерв'ю для «АрміяInform» у 2021 році Сергій Баранов розповідав, що з дитинства хотів бути артилеристом і захоплювався точними науками. За словами військового, для нього пріоритетом є максимальна автоматизація в артилерії, впровадження новітніх цифрових розробок для артрозвідки та всіх засобів контрбатарейної боротьби.

Сергій Баранов також розповідав, що під час роботи у 44-й бригаді забороняв підлеглим бути активними в соцмережах та ЗМІ через те, що ворог активно відстежує інформацію. Він зазначив, що до такої заборони бригада ставилася з розумінням.

Бригадний генерал Сергій Баранов. Фото зі сторінки Національного університету оборони України

Генерал вважає, що як тільки людина перестає здобувати нові знання, то перестає існувати у професійному тренді. У 2021 році він розповідав журналістам, що любить навчатися, тому захистив диплом магістра з економіки та правоохоронної діяльності, вивчає військове мистецтво стратегічного рівня й щоденно практикує англійську мову.

«На передовій жив практично в таких умовах, як і підлеглі, іноді навіть виконував обов’язки номера розрахунку гармати. Зв’язатися телефоном зі мною мали змогу всі. Я нормально реагував, скажімо, на дзвінок солдата посеред ночі. Інформація завжди була важливою, дрібницями хлопці не турбували», – військовий розповідав про свою роботу до повномасштабного вторгнення.

У 2023 році, коли Баранов був виконувачем обов’язків начальника Головного управління бойових ударних систем, він говорив, що отримує задоволення від своєї роботи, бо свідомо обирав професію.

«Не хочу, щоб мої діти воювали, хоча мій син також військовослужбовець, зараз навчається, і вся сім’я – військові. Це наш шанс підняти нашу країну на новий рівень, у світовому масштабі в першу чергу. Ростемо!», – сказав генерал.

«Бог артилерії»

Ще одним військовим, який може очолити сухопутну академію у Львові, є 40-річний полковник Роман Качур. Він командує 55-ю окремою артилерійською бригадою «Запорізька Січ», яка є найстарішою артилерійською бригадою в ЗСУ. Качур родом з Сум, навчався у Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії.

З 2014 року Качур був начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади, а у 2018 році став командиром 55-ї бригади «Запорізька Січ». Він брав участь в АТО, а з початку повномасштабної війни його бригада воювала на Донецькому напрямку. У 2016 та 2022 роках Качур отримував орден Богдана Хмельницького I, II та III ступенів. Президент Зеленський у травні 2022 року надав Качуру звання Героя України.

Полковник Роман Качур. Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

Роман Качур розповідав для «АрміяInform», що завжди хотів бути військовим, тому до служби готувався ще зі школи. «Знаєте, буває у людини в житті таке щастя, коли улюблена справа чи рід занять збігається із професійною діяльністю. Мені пощастило, я належу до таких людей, тому жодних труднощів на службовому шляху не відчував», – розповідав полковник.

В інтерв'ю 2019 року на сайті «АрміяInform» йдеться, що солдати, які працювали з Романом Качуром, так відгукувалися про нього: «Якщо артилерія — бог війни, то він — бог артилерії». Військовий наголошував, що потрібно бути авторитетом для солдатів, показувати власний приклад і це дасть результат. Саме завдяки цьому 55 бригада у 2020 році стала найкращою серед артилерійських бригад.

Після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Роман Качур говорив, що його бригада готувалася до великої війни. За його словами, насамперед він ставить солдатам такі вимоги: чесність, порядність, постійне підвищення професійних навичок та рівня фізпідготовки.

«Після перемоги я готуватимусь до війни. Бо це наша професія – бути завжди готовими до захисту Батьківщини. Я б не проміняв 55-ту бригаду, бо колектив формується з часом. Це постійна робота, постійна бойова підготовка. Сама назва бригади нічого не визначає, визначає колектив, який працює в цій бригаді. Треба бути адекватним. Підготовка війська це характер, бойовий дух, загартування військовослужбовця для статусу воїна», – розповів про свої принципи роботи Роман Качур.