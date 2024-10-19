Відповідальними за перегляд програм будуть керівники факультетів і кафедр

Вчена рада Львівського національного медичного університету вирішила переглянути навчальні програми і виключити з них посилання на російські джерела, якщо такі будуть у них. Про це повідомляє пресслужба університету.

Рішення ухвалили після того, як користувачі соцмереж стали поширювати відео з одного із медичних ЗВО, де викладач використовував відео з російських джерел під час лекції для студентів спеціальності «Терапія і реабілітація».

«Вважаємо таку практику неприйнятною й недостойною з огляду на майже трирічну агресію проти нашої країни з боку Росії, тисячі загиблих й понівечених на фронтах. А особливо, коли йдеться про спеціальність, фахівці якої покликані допомагати жертвам цієї війни як серед військових, так і цивільного населення», – ідеться в повідомленні ЛНМУ.

Спеціальності «Фізична терапія» і «Реабілітація» у Львівському медуніверситеті запровадили цього року.

«Розуміємо, наскільки важливо зараз готувати фахівців цього профілю на основі освітніх програм, що складені з урахуванням передового світового досвіду та доказовості. Для вдосконалення освітнього процесу ми прагнемо залучати зарубіжних фахівців, їх перевірені методики та практики, організовувати стажування наших викладачів у провідних клініках Європи», – кажуть в університеті.

Тож ректор ЛНМУ Орест Чемерис доручив професорсько-викладацькому складу переглянути освітні програми і навчальні плани і виключити з них застарілі і російськомовні джерела. Контролювати процес мають керівники факультетів і кафедр.

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні 2023 року після скарг студентів викладачці Івано-Франківського національного медичного університету Наталії Гаврилюк оголосили догану. Ішлося про те, що викладачка у своїй роботі використовувала радянську російськомовну літературу та методи, які суперечать доказовій медицині.