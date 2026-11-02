Заявку треба подати до 20 листопада

Львівська міська рада відкрила реєстрацію на Освітню премію Львова. Про це на сторінці міського депаратменту освіти та культури повідомили у понеділок, 2 листопада.

«Наші улюблені освітяни! Маєте історію успіху, якою варто поділитися? Розкажіть про свої досягнення та отримайте звання найкращого педагога Львова. Ми знову шукаємо талановитих, креативних і відданих своїй справі освітян, щоб відзначити їхню щоденну працю, професійні здобутки та любов до дітей. І, звісно ж, нагородити гідною винагородою», – зазначили у повідомленні.

147 освітян отримають премії по 35 тис. грн. Трьома головними винагородами відзначають найкращого вчителя школи, вихователя садочка та керівника гуртка в позашкіллі. Вони отримають по 100 тис. грн кожен.

Конкурс відбуватиметься у три етапи:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

1. Реєстрація до 20 листопада. Освітяни мають заповнити реєстраційну форму, розказати про себе, свій професійний досвід і досягнення та додати мотиваційне відео.

2. Можливістю продемонструвати свій педагогічний талант у дії буде практичне заняття із дітьми.

3. Фінальне інтерв’ю з журі, де буде нагода розповісти більше про себе, свої цінності та підходи до роботи.

Переможців оголосять до кінця року.

До слова, торік департамент отримав на конкурс рекордні 579 заявок.