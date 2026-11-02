Винагорода до 100 тис. грн: оголосили старт Освітньої премії Львова 2026
150 вчителів Львівської громади відзначать преміями
Львівська міська рада відкрила реєстрацію на Освітню премію Львова. Про це на сторінці міського депаратменту освіти та культури повідомили у понеділок, 2 листопада.
«Наші улюблені освітяни! Маєте історію успіху, якою варто поділитися? Розкажіть про свої досягнення та отримайте звання найкращого педагога Львова. Ми знову шукаємо талановитих, креативних і відданих своїй справі освітян, щоб відзначити їхню щоденну працю, професійні здобутки та любов до дітей. І, звісно ж, нагородити гідною винагородою», – зазначили у повідомленні.
147 освітян отримають премії по 35 тис. грн. Трьома головними винагородами відзначають найкращого вчителя школи, вихователя садочка та керівника гуртка в позашкіллі. Вони отримають по 100 тис. грн кожен.
Конкурс відбуватиметься у три етапи:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
1. Реєстрація до 20 листопада. Освітяни мають заповнити реєстраційну форму, розказати про себе, свій професійний досвід і досягнення та додати мотиваційне відео.
2. Можливістю продемонструвати свій педагогічний талант у дії буде практичне заняття із дітьми.
3. Фінальне інтерв’ю з журі, де буде нагода розповісти більше про себе, свої цінності та підходи до роботи.
Переможців оголосять до кінця року.
До слова, торік департамент отримав на конкурс рекордні 579 заявок.