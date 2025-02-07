Підручник вже тестують окремі школи

Львівські педагоги напрацювали посібник для 5 класу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти». Його авторами є доценти кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського університету Марʼян Мудрий та Олена Аркуша. Презентація відбулася 7 лютого, повідомляє ЛОВА.

«Це результат роботи групи вчителів. У посібнику зібрані матеріали, з якими вже працюють учні, і ми отримуємо відгук. Головне завдання посібника – пробудити інтерес у пʼятикласників до історії як науки, усвідомлення учня як українця і відповідального громадянина своєї країни», – зазначив Марʼян Мудрий.

У навчальних матеріалах підручника є сюжети з природознавства, народознавства, філософії, географії і навіть математики.

Вчителька історії ліцею №37 Тетяна Формос вже другий рік апробовує цю програму. Вона зазначає, що підручник сподобався учням візуальним оформленням. Він повʼязує навчальний матеріал і робочий зошит.

«Підручник дозволяє використати діяльнісний підхід. Вчитель зацікавлює учня і стимулює його виконати завдання. Під час цього учень повертається до вже вивченого раніше матеріалу», – зазначила Тетяна Формос.

Підручник з історії поки що експериментальний, він має пройти випробування. Після доопрацювання повноцінний підручник подадуть на грифування МОН.

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Департамент освіти і науки ЛОВА з 2020 року проводить конкурс освітніх інновацій. Напрацювання авторів, які виграють конкурс, отримують підтримку. У попередні роки вже видали підручник з фізики для 7 класу. Школи деяких областей повністю перейшли на його використання.