Памʼятник загиблим дітям у Бабиному Яру

Для шкільних вчителів підготували методичний порадник, як розповідати учням про великі трагедії з історії України, зокрема тоталітарні репресії, масові страти та сучасні воєнні злочини росіян в окупованих регіонах України. Важливо розповідати дітям про історію так, щоб не травмувати їхню психіку, пояснювати витоки тоталітарних режимів і проводити паралелі, що дають розуміння подій сьогодення.

Науково-педагогічне видання містить методичні рекомендації та приклади спеціалізованих уроків, присвячених вивченню масових злочинів тоталітарних режимів XX ст. – комунізму і нацизму, і злочинів, скоєних росіянами під час війни в Україні у наш час.

«Орієнтоване на поглиблене опрацювання старшокласниками, які вивчають події новітньої історії України і світу, видання може бути використане учителями шкільної та позашкільної освіти і також для класних керівників для проведення тематичних позакласних заходів», – зазначають автори посібника.

Проєкт «Биківня, Бабин Яр, Буча – між масакрою і пам’яттю про неї» реалізувала ГО «Світарта» за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» EVZ Foundation.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

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