У вівторок, 21 грудня, декілька сотень освітян Львівщини організували мітинг під стінами будівлі обласної ради. Причиною стало рішення бюджетної комісії Львівської обласної ради про скорочення так званих утриманських видатків на заклади, які фінансуються з обласного бюджету, зокрема освітніх, яке прийняли у минулу п'ятницю. Відтак із освітньої галузі мали би забрати 267 млн грн.

Таке рішення викликало незгоду у представників навчальних закладів та в обласному департаменті освіти, оскільки без цих коштів довелось би скорочувати понад 20% працівників, закривати навчальні установи, зменшились би заробітні плати педагогам та могли би виникнути проблеми з постачанням і оплатою за енергоносії.

«Для нас це було шоком. У нас бюджет освіти – фактично захищені статті. Чому деякі депутати собі уявили, що можна взяти просто 267 млн грн і за наш рахунок, за рахунок освітян, за їхні зарплати, енергоносії, за виплати дітям-сиротам, можна покласти комунальні дороги, я не знаю», – розповів очільник обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.

Фото Об'єднання профспілок Львівщини

Незважаючи на те, що 20 грудня відбулося позачергове засідання бюджетної комісії ЛОР, на якому прийняли рішення повернути 267 млн грн на утримання закладів освіти Львівщини, сьогодні освітяни таки прийшли під стіни Львівської облради. Кажуть, хотіли особисто переконатися, що кошти повернуть у повному обсязі. Серед плакатів можна було побачити гасла: «Хто не фінансує освіту – нехай будує тюрми!», «Не забирайте гроші в освіти!», «Ганьба дерибану бюджету!».

До пікетувальників вийшла голова Львівської облради Ірина Гримак. Вона запевнила, що ці кошти з освіти не заберуть. Пізніше депутати Львівської облради затвердили обласний бюджет на 2022 рік, а ці 267 млн грн таки повернули освітній галузі.

Нагадаємо, напередодні керівник департаменту освіти ЛОДА Олег Паска виступив із екстреним зверненням та закликав тиснути на депутатів облради через скорочення витрат на освіту.

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