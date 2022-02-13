За даними журналістів, на знімальну групу УП напали охоронці дніпровського бізнесмена Олександра Петровського

Редакція «Української правди» заявила про напад на свою знімальну групу у Дніпрі – озброєні люди погрожували ножем та вдавалися до сили, вимагаючи видалити зняті відео. Поліція вже відкрила два провадження.

Інцидент стався біля VIP-термінала аеропорту міста Дніпро у неділю, 13 лютого, пише УП. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що на них напала озброєна охорона.

Зі слів Ткача, охоронці погрожували оператору ножем. Вони забрали у нього телефон, змусили назвати пароль від нього, та видалили усі зняті відео. У той час, інший чоловік почав заламувати руки водію УП. На місці також були поліцейські, однак журналісти зазначають, що вони не намагалася перешкоджати нападникам.

За даними УП, на їхню знімальну групу напали охоронці дніпровського бізнесмена Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік). Саме момент виходу Петровського вдалося зафіксувати оператору, після чого супровід бізнесмена вимагав знищити відео та погрожувати.

Невдовзі після нападу поліція заявила про відкриття двох кримінальних справ. Подію вона кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності. Наразі проводяться слідчі дії.

Мер Дніпра Борис Філатова також відреагував на напад на знімальну групу УП та закликав розслідувати цей інцидент. Він нагадав, що 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, тому до Дніпра до нього прилетіли гості приватними літаками. Він також заявив, що з 2014 року в аеропорту стоїть система камер, «і якщо з неї зникне якась інформація, то це говоритиме про змову поліції зі злочинцями».