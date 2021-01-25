Біля озера «Електрон» планують збудувати дачні будинки

Львівський концерн «Електрон» має намір збудувати близько 30 відпочинкових будинків на території колишньої відпочинкової бази підприємства у Винниківському лісі. Відпочинкові будинки планують збудувати довкола озера «Електрон», повідомляють «Наші Гроші.Львів».

Як повідомляють журналісти, ще у жовтні 2019 року ЛОДА надала ПАТ «Концерн-Електрон» дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо поділу майже 11,9 га землі з озером на межі із Винниківським лісопарком на менші ділянки для нового будівництва. Згідно з документом, ділянку ділять «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення». Відтак замість однієї ділянки площею 11,9 га буде 33 менші ділянки площею до 0,1 га та озеро з прибережною територією площею 8,9 га.

Зараз ця земельна ділянка перебуває у державній власності, там розташовані занедбані будівлі відпочинкової бази, що належать «Електрону», а також невелике озеро. Протягом останніх років територія закрита, а база не функціонує.

У 2018 році на цю територію розробили детальний план, згідно з яким навколо озера мають збудувати 29 відпочинкових будинків площею 120-150 м². Передбачається також двоповерхова адміністративно-господарська будівля, спортивні та дитячі майданчики.

Детальний план території, згідно з яким мають збудувати 29 відпочинкових будиночків біля озера

За словами першого заступника голови правління концерну та депутата ЛМР від «Європейської солідарності» Володимира Лесика, «Електрон» збирається відновити цю відпочинкову базу для своїх працівників. Він також запевнив, що на цій території не будуватимуть житло, а поділені ділянки не приватизуватимуть.

«Оскільки неможливо отримати нормативно-грошову оцінку на базу, юристи порадили, що можливо вийде отримати на кожну окрему ділянку як дачну. Можливо підемо таким шляхом, але наразі цей процес призупинений», – сказав він.

За його словами, підприємство намагається розпочати будівництво на цій ділянці вже понад 10 років. Заважало те, що територія розташована на перетині населених пунктів (Львів, Винники, село Волиця), які тривалий час не могли узгодити свої межі.

«Ми хотіли створити дачний кооператив. Звернулись з проектом ще в 2000-х роках, але місто сказало, що за це відповідають не вони, а Пустомитівський район каже, що це теж не їхня територія. Зараз знову проходить адміністративна реформа. Тривалий час ми не можемо отримати нормативно-грошову оцінку, бо всі відповідають, що це не їх територія. Ми навіть звертались до суду у 2007 році, який підтвердив, що це Пустомитівський район. Межі узгоджені років п’ять тому, але зараз ми територіально належимо до Львівського району, а районної адміністрації Львівського району немає», – розповів Володимир Лесик.

Завод «Електрон» розпочав свою діяльність у Львові ще в 1918 році як електротехнічна майстерня, і у часи Радянського Союзу виробляв електронне устаткування і телевізори. Нині «Концерн-Електрон» є насамперед виробником громадського транспорту, який регулярно замовляє Львів та інші міста.

Згідно з останніми даними, станом на третій квартал 2020 року у Концерну-Електрон» є понад 20 тисяч акціонерів. Найбільшими акціонерами «Концерн-Електрон» є Сергій Медведєв та Юрій Бубес (5% та 5,6% відповідно).