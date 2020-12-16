Палац Потоцьких збудований в стилі барокового класицизму епохи французького короля Луї ХІV

Палац графів Потоцьких є найпишнішою будівлею вулиці Коперника та однією з візитівок сучасного Львова. У різні часи тут розміщувалися представництво Найвищої Ради країн Антанти, інститути Західної філії Академії наук УРСР та Палац урочистих подій. Саме біля Палацу Потоцьких почали будувати так зване львівське метро – підземний трамвай, та через нього ж і припинили.

«Фотографії старого Львова» пропонують познайомитися з палацом ближче та дізнатися 12 цікавих фактів з його історії.

Фото Lviv.Travel

1. Перед тим, як у 1822 році придбати територію на вул. Широкій (сучасна Коперника), родина Потоцьких продала свій палац на площі Галицькій – нині відомий як палац Бесядецьких. На планах Львова ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. на парцелі, де зараз стоїть палац, видно розпланований город та кілька невеликих будівель.

2. Перший палац звели в стилі класицизму за проектом архітектора Ігнатія Хамбреза. Це була двоповерхова прямокутна будівля із високим дахом. Фасад симетричний з центральним ризалітом, увінчаним аттиком з балюстрадою. Власниками палацу були Марія з Сангушків та її чоловік Альфред Юзеф Потоцький. Проте графу була потрібна презентаційна резиденція у Львові, тож будівлю старого палацу розібрали у 1860-1861 роках.

Попередній палац Потоцьких, архітектор Ігнатій Хамбрез. Проект 1822 року («Фотографії старого Львова»)

3. Зведення нового палацу, який почав будувати Альфред Потоцький, тривало впродовж трьох десятиліть. Сам Потоцький помер до його завершення, закінчував будову його син Роман, який і став першим власником палацу. Потім палацом володів старший син Романа – Альфред, який під час Другої світової війни емігрував у Європу.

Граф Альфред II Юзеф Потоцький («Фотографії старого Львова»)

4. Палац Потоцьких збудований в стилі барокового класицизму епохи французького короля Луї ХІV за проектом Альфонса Рене Доверн’є, який модифікували львівські архітектори Юліан Цибульський та Людвіг Балдвін-Рамулт. Загальна площа палацу становить 3100 м².

Проект палацу Потоцьких (Львівська галерея мистецтв)

Триповерхова, з мансардними завершеннями даху, мурована будівля з центральним ризалітом та двома бічними крилами подібна в плані на літеру «Н». Головний вхід оздоблено портиком, вікна мають ліпні обрамлення. З тильного фасаду в бік парку виходить тераса з балюстрадою. Ліпний декор авторства Петра Гарасимовича та, ймовірно, Леонарда Марконі.

5. Зали першого поверху палацу використовувалися з презентаційною метою. Другий поверх призначався для особистих апартаментів господарів, третій – для гостей та служби.

6. З боку вулиці Коперника палац відділяє огорожа з парадною брамою та офіцинами для сторожі. Над брамою – родинний герб Потоцьких «Пілява». Такий же герб встановлений у центрі фасаду над вікном другого поверху. З південно-західного боку біля палацу збудували стайні з нетинькованої червоної цегли з барельєфами коней та служб з виходом на вул. Оссолінських (тепер вулиця Стефаника).

Брама палацу («Фотографії старого Львова»)

7. Наприкінці XIX – початку XX ст. навколо палацу Потоцьких збудували низку багатоповерхових будинків, частина яких виходила передніми фасадами на вулицю, а тильними – у бік палацу, тому вид на палац Потоцьких залишився відкритим лише з вулиці Коперника.

8. Під час Першої світової війни у 1918-1919 років у палаці була резиденція місії Бартелемі – представництво Найвищої Ради країн Антанти.

9. У 1919 році у палаці святкували закінчення польсько-української війни. Під час показових польотів американський льотчик демонстрував вищий пілотаж – і врізався в ліве крило палацу. Вибух паливних баків викликав пожежу і зруйнував верхній поверх, ремонт тривав майже 30 років.

Палац Потоцьких після пожежі, спричиненої авіакатастрофою, 1919 рік («Фотографії старого Львова»)

10. Після Другої світової війни в будівлі певний час був Палац піонерів, а потім інститути Західної філії Академії наук УРСР. Після реконструкції у 1975 році тут відкрили Палац урочистих подій.

Палац урочистостей у палаці Потоцьких, 70-ті роки XX століття («Фотографії старого Львова»)

11. Наприкінці 1980-х за палацом розпочали будівництво підземного трамвая. Оскільки палац зазнав серйозних пошкоджень, роботи припинилися.

Задній двір, де будували першу шахту підземного трамвая, фото 2013 року («Фотографії старого Львова»)

12. Перед самітом президентів Центрально-Східної Європи 1999 року почалася нова реконструкція палацу, висувалися проекти перетворення його на резиденцію Президента України. Зрештою, господарем палацу стала Львівська галерея мистецтв. Тепер в його залах розгорнуто експозицію інтер’єрів та європейського мистецтва ХІV-XVIII ст.

Експозиція в палаці Потоцьких (Львівська галерея мистецтв)